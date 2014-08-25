Русская рыбопромышленная компания сделала неожиданный подарок школе к новому учебному году

К учебному году школьный двор в подарок. Русская Рыбопромышленная Компания выделила деньги на капитальный ремонт одного из образовательных учреждений краевой столицы. Это не первый пример помощи социально ответственного бизнеса.

Пока не пришло время уроков, во дворе 13-ой школы шумит строительная техника. Перед началом учебного года - неожиданный подарок от Русской Рыбопромышленной Компании - 2,5 миллиона рублей на долгожданный ремонт пришкольный территории.

Им на замену - новые бетонные пролеты. Площадку выровняют, сделают ливневку. Осенние дожди учебное заведение переживет без огромных луж. Всю территорию заасфальтируют и укрепят подпорную стену.

Ольга Виселова, директор школы №13, г. Владивосток: "Школе 83 года, старенькая, и хотелось бы, чтобы была уютная и красивая. Один из основных социальных партнеров - РРПК. Огромное спасибо".

Со школой сотрудничают уже несколько лет. Два года назад компания помогла оборудовать профильный учебный класс юнармейцев.

Виктор Литвиненко, генеральный директор ООО «Русская Рыбопромышленная Компания»: "Содействие устойчивому развитию региона, на территории которого работает наша компания, один из приоритетов РРПК. Бизнес должен помогать развиваться городу, тем более, когда это касается нашего будущего - детей. Мы рады помочь школе, и будем продолжать радовать ребят".

До 1 сентября шумные работы закончат. А уже в октябре ученики зайдут в школу через обновленный парадный вход. Двор учебного заведения преобразится полностью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]