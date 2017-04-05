Формирование комфортной городской среды во Владивостоке: какие скверы преобразились и каких изменений ждать

Ежегодно во Владивостоке ведется большая работа по благоустройству и развитию общественных пространств. Во многом скверы и парки преображаются благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году список благоустроенных пространств пополнят и прибрежные территории – это набережные в районе улицы Татарской и Второй речки. Всего на этот год запланированы работы по шести объектам, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

«Главное для нас, чтобы скверы были не только красивыми, но и комфортными для жителей и гостей нашего города. Поэтому все проекты благоустройства заранее обсуждаем с горожанами. Ухоженных городских уголков должно становиться с каждым годом все больше, и для этого будут изыскиваться и средства, и возможности», – отмечает глава Владивостока Олег Гуменюк.

Какие территории благоустроят в 2021 году

Сопка Бурачка

В основу концепции благоустройства сопки Бурачка лег природный контекст. Здесь планируется обустроить четыре видовые площадки, провести реконструкцию водонапорной башни, организовать парковочную зону для автомобилей и туристических автобусов, а также обустроить сеть пешеходных троп.

Сквер на улице Ульяновской

Сейчас в районе дома № 8 на улице Ульяновской располагается стихийная парковка. Но это уже в этом году здесь должен появиться благоустроенный сквер. Согласно концепции, здесь обустроят пешеходные дорожки, проведут озеленение, а также благоустроят откос, который сейчас укреплен небольшой подпорной стеной из бетонных плит. Также жители попросили разместить здесь спортивные тренажёры или предусмотреть площадку для проведения городских мероприятий.

Набережная на улице Татарской

Пляж в районе улицы Татарской популярен среди жителей Владивостока, в частности среди жителей микрорайона Вторая Речка. В теплое время года пляж используют как зону отдыха и для фотосессий. В зимнее время года здесь активно занимаются подледной рыбалкой. В 2020 году набережная вошла в перечень приоритетных территорий для благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Согласно проекту, у въезда на набережную будет располагаться парковочное пространство. Сам пляж будет поделен на две части – активную и тихую зоны. Учитывая пожелания жителей, архитекторы предусмотрели игровые и спортивные площадки. На самом пляже планируется обустроить зону с лежаками и зону для созерцания, установить раздевалки и душевые.

Набережная в районе Второй Речки

В основу идеи проекта легли природный образ территории и исторический контекст – в 30-х годах прошлого столетия здесь размещался военный аэродром, а сама улица Русская была взлетно-посадочной полосой. В 1960 году, согласно новому генплану, эта территория была отдана под новый жилой микрорайон.

Территорию планируется разделить на несколько функциональных зон – это входная группа (здесь разместится парковка, отсюда же планируется начать трафик бегового и велосипедного маршрутов). Далее здесь появится прогулочная зона и пляж. Детская зона будет в экологичном стиле с минимальным вмешательством в среду. Спортивная зона будет оборудована воркаут-площадкой и тренажерами.

Сквер Комсомольцев

Сквер Комсомольцев расположен в районе дома № 63 на улице Пушкинской. Согласно проекту, сквер разделен на несколько зон – это зона спокойного отдыха, спортивная площадка, детская игровая зона и мемориальная площадка, где расположен памятник герою-комсомольцу Виталию Баневура. На месте заросшего сейчас косогора планируется установить автономный туалет.

Прогулочная зона на улице Тунгусской

На улице Тунгусской в районе дом № 69 в этом году появится полноценная прогулочная зона. Здесь приведут в порядок лестницу, обустроят видовую площадку, тротуары, смонтируют уличное освещение.

Где сейчас жители и гости Владивостока могут погулять

Пушкинский сквер

Благоустройство этой территории завершилось в 2019 году. Но по-настоящему популярным это место стало спустя год – в 2020 году сквер стал площадкой для проведения мероприятий в формате открытой сцены «А где Пушкин?».

Идея проекта – наполнить жизнью сквер, названный в честь знаменитого русского поэта. На мероприятиях участники могли исполнить музыкальные композиции или прочитать стихи, а слушатели – пообщаться, насладиться выступлениями и просто провести время в уютном месте. Концерты в формате открытой сцены продолжатся и в сезоне-2021.

Сквер в посёлке Трудовое

Этот сквер по праву можно назвать семейным. В прошлом году на месте пустыря появились новые пешеходные дорожки и тротуары, современная спортивная площадка для занятий воркаутом, детская площадка с качелями и горками, а также лавочки в необычном исполнении.

Сквер Надибаидзе

В сквере Надибаидзе на Калинина, 230 давно была зеленая зона с высокими деревьями и протоптанными тропинками. Территория была заброшена, но привлекала внимание коммерсантов и застройщиков. Благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и активным жителям этого микрорайона здесь появились аккуратные тротуары, деревянные лавочки необычной формы, бетонные инсталляции, и всё это среди величественных деревьев.

Жариковский сквер

Жариковский сквер наполнен гуляющими даже в будний день. Сюда на переменах выходят пообщаться ученики школы № 28, расположенной совсем рядом. Здесь отдыхают местные жители и туристы.

Сквер имени Игнатьева

Еще один сквер для семейного отдыха. В рамках благоустройства здесь появились пешеходные дорожки, установил детскую и спортивную площадки, а также тихую зону с навесом для отдыха. По просьбам жителей в сквере максимально сохранены зелёные насаждения. Кроме того, здесь появились специальные кадки, где горожане смогут высаживать свои растения, а также большая песочница, которую можно закрыть и использовать как сцену. Также в сквере появился и детский городок.

Сквер Дружбы

Рабочие возвели здесь небольшую лестницу, которая ведет в сквер от Культурно-развлекательного центра профсоюзов. Кроме того, на газонах засеяли траву. На территории сквера высадили деревья в специальных местах, оставленных среди бетонных плит. В сквере установили фонари необычной формы – они будут включаться по таймеру, когда темнеет, и гореть всю ночь. Установлен павильон, где разместятся библиотека, кафе и туалет.

Сквер и экологическая тропа на острове Попова

Сквер на острове Попова появился в районе дома № 13 на улице Подгорной. Он разделён на пять функциональных зон. В мемориальную зону перенесли памятник Героям Великой Отечественной войны, вокруг которого сформирована зона с возможностью проведения массовых мероприятий. Есть здесь и пространство для отдыха, а также большая зона для детей разных возрастов. В игровой зоне установлены песочница, качалки и балансир, качели и игровые комплексы. Спортивная площадка состоит из двух частей: баскетбольной и зоны воркаута.

Протяженность экологической тропы на острове Попова составляет более 10 километров. Она делится на три участка. В 2020 году были выполнены работы на первом, основном, - от причала, где останавливается городской паром, до главной видовой площадки острова – «Царь-горы».

Сквер на улице Русской

Обновлённый сквер на улице Русской появился по инициативе главы города Олега Гуменюка. Здесь сохранили схему функционального зонирования территории – площадки для отдыха с подходами и подъездами к ним. Территория доступна, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Выделено в сквере и место для спортивной площадки. Здесь установили брусья, стойки для подтягивания и комплексный тренажер. В центре сквера предусмотрели место для размещения в будущем монумента Рихарду Зорге – с такой инициативой в администрацию города обратились ветеранские организации.

Сквер на улице Верхнепортовой

В сквере на Верхнепортовой, 41-б строители выполнили обустройство пешеходных дорожек, смонтировали системы ливневой канализации, электроснабжения и видеонаблюдения. Установили новую спортивную площадку, оборудовали лестницы с пандусом для маломобильных граждан. На территории установили скамейки и урны. В этом году здесь торжественно открыли памятник защитникам Отечества – Ивану Стрельникову и Николаю Буйневичу, геройски погибшим 2 марта 1969 года на острове Даманский.

Благоустройство каких территорий будет выполнено в 2022 году

Сейчас на специальной платформе 25.gorodsreda.ru проходит онлайн-голосование за общественные территории, которые могут быть благоустроены в краевом центре в 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Для жителей Владивостока на голосовании представлены семь общественных территорий.

Парк культуры и отдыха им. Сергея Лазо

Парк культуры и отдыха им. Лазо расположен около ж/д станции «Санаторная» на берегу моря и включает как парковую зону, так и пляж. В рамках благоустройства здесь могут быть выполнены работы по устройству тротуаров, установка освещения, скамеек и урн, обустройство зон отдыха, пляжной инфраструктуры, спортивных площадок, игровых зон. По результатам будущих обсуждений возможно устройство дополнительных площадок.

Сквер «Чайка» (Калинина, 20)

Сквер «Чайка» – небольшой сквер, расположенный в районе Калинина, 20, напротив детской поликлиники № 4. Какие работы могут быть выполнены: устройство тротуаров, установка освещения, скамеек и урн, зон отдыха и ожидания для посетителей, видеонаблюдение, арт-объекты и иллюминация, озеленение территории. По результатам будущих обсуждений возможно устройство детских и спортивных зон, площадки для выгула собак.

Сквер на Русской, 46

Сквер расположен на пересечении улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока. В центре сквера расположена скульптура дельфина и еще несколько скульптурных композиций. Территория используется как транзит к остановке общественного транспорта и торговому центру, а также как зона встречи и ожидания. Что может появиться на территории: обновленные тротуары, освещение, скамейки, зоны отдыха, арт-объекты и иллюминация, озеленение территории, восстановление скульптур.

Сквер «Некрасовский»



Сквер «Некрасовский» расположен возле Некрасовского путепровода и соединяет остановку общественного транспорта с жилыми и общественными зданиями. Сквер является транзитным, хорошо озеленен, однако ему требуется защита от шума и пыли проезжающих автомобилей.

Сквер в районе Калинина, 28 – 38

Или сквер Первой маёвки – большая зеленая территория между административными зданиями, напротив жилых домов. В сквере расположен памятный знак – камень, посвященный проведению на данной территории Первой маёвки на Дальнем Востоке 1 мая 1901 года. Территория расположена на рельефе, хорошо озеленена, однако часть деревьев требует санации.

Общественная территория на Иртышской, 34а

Сквер на ул Иртышской, 34а – зеленая транзитная зона, расположенная между школой-садом «Дарина» и средней общеобразовательной школой № 68. Часть территории проходит вдоль жилого дома по ул. Иртышская, 36а. Сквер находится на сильном рельефе, хорошо озеленен, однако требуется дополнительная санация деревьев, демонтаж старых конструкций, ремонт ограждений.

Общественная территория на проспекте 100-летия Владивостока, 58

Общественная территория на проспекте 100-летия Владивостока, 58 – небольшая зеленая транзитная зона, соединяющая жилые дома с остановкой общественного транспорта. Сквер хорошо озеленен. Что может появиться на территории: обновленные тротуары, освещение, скамейки, зоны отдыха, арт-объекты и иллюминация, озеленение территории, восстановление скульптур.

Четыре территории, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в 2022 году. Продлится голосование до 30 мая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]