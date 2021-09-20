Во Владивостоке объявлен конкурс на должность руководителя в сфере образования

Конкурс на должность руководителя органа, осуществляющего управление в сфере образования, объявлен администрацией Владивостока, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Сегодня, 20 сентября, стартует конкурс по формированию кадрового резерва по высшей группе должностей по направлению профессиональной (служебной) деятельности – исполнение полномочий по руководству органом администрации города Владивостока, осуществляющим управление в сфере образования.

В кадровый резерв по итогам конкурса попадут три наиболее квалифицированных и мотивированных на результат кандидата. Приветствуется профессиональный опыт в этой сфере, готовность создавать условия для развития детей, внедрять инновации, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг.

Одному из отобранных комиссией кандидатов будет предложена должность заместителя главы администрации города Владивостока – начальника Управления по работе с муниципальными учреждениями образования.

«Нам нужен человек с профессиональным опытом в сфере образования, готовый развиваться и создавать условия для развития детей, внедрять инновации в учебный процесс, - подчеркнул глава Владивостока Константин Шестаков. - Жду от нового руководителя решений и действий, которые продвинут образование в городе Владивостоке вперед, применение лучших отечественных и международных практик, что поможет совместно нашей командой сделать городские школы, детские сады, учреждения дополнительного образования по-настоящему современными».

Прием документов от кандидатов официально открыт сегодня, 20 сентября 2021 года, и продолжится до 12:30 19 октября 2021. Информация о предоставлении документов – на сайте .

Подать документы можно по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20, кабинет 201, в управление муниципальной службы и кадров администрации города Владивостока. Все подробности – на официальном сайте администрации Владивостока в разделе «Конкурс на включение в кадровый резерв города Владивостока».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]