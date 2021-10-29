«Восточный Порт» подготовил высокотехнологичное оборудование для работы в зимний период

Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт» завершил масштабную подготовку производственных мощностей к работе в зимний период, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Все механизмы прошли плановый осмотр и ремонт, сформирован необходимый запас экологически безопасных реагентов для обработки конвейерного оборудования и территории порта. Комплекс мероприятий направлен на улучшение пылеподавляющих функций техники в условиях низкой влажности и отрицательных температур.

В преддверии зимы портовики провели профилактику вагоноопрокидывателей и перегрузочного оборудования — реклаймеров, стакеров, судопогрузочных машины, систем аспирации, снегоуборочной и другой техники. Для специализированного терминала приобретены в необходимом объёме и работают вакуумные пылеуборочные машины, снегогенераторы и вакуумные погрузчики. Условия эксплуатации предполагают круглогодичное использование спецтехники, в том числе, в условиях отрицательных температур.

С середины октября здесь запущена в эксплуатацию уникальная для дальневосточного региона система вагоноразмораживателей. Крытые тепляки конвективного типа способны одновременно вести разогрев 160 полувагонов с угольной продукцией, исключая механическое и термическое повреждение подвижного состава. Такого оптимального результата специалистам «Восточного Порта» ранее удалось добиться в ходе сотрудничества и совместных испытаний с учёными кафедры «Теплоэнергетики и теплотехники» ДВФУ.

Стоит отметить, что производственный процесс в «Восточном Порту» меняется с наступлением сезона низких температур. Начиная с октября, гружёные полувагоны подаются на бурорыхлительный комплекс, где смерзшийся уголь разделяется на части. Затем полувагоны поступают в вагоноразмораживающие устройства, где замерзший груз быстро оттаивает. Чтобы предотвратить повторное смерзание угля при подаче полувагонов под выгрузку в крытые вагоноопрокидыватели, 600 метров пути следования составов закрыто ветрозащитными сооружениями. Для максимального эффекта они оснащены инфракрасными излучателями.

"Благодаря почти полувековому опыту «Восточного Порта» сформирован не имеющий аналогов на Дальнем Востоке России комплекс оборудования и технологических процессов, обеспечивающий равномерную и бесперебойную выгрузку вагонов в зимний период. Уникальность наших тепляков обусловлена их выгодным размещением, не по пути в вагоноопрокидыватели. Таким образом, процесс размораживания вагонов не оказывает сдерживающего воздействия на пропускную способность «опрокидов», – отмечает и.о. главного инженера Специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» Андрей Осавлюк. – "С наступлением холодного времени года погрузочно-разгрузочные работы на терминале включают в себя несколько дополнительных этапов. В итоге восстанавливается сыпучесть угля за минимально возможные сроки и гарантируется полная сохранность вагонного парка. Самое главное, такой процесс практически исключает негативное воздействие на окружающую среду".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]