Во Владивостоке проходит конкурс на лучшую школьную столовую

Девять заявок от школ Владивостока поступило на участие в конкурсе «Лучшая школьная столовая - 2021». За звание лучшей поборются столовые школ № 16, 25, 52, 62, 63, 80, 82, 83 и Технического лицея, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в городском управлении образования, главная цель конкурса - мотивировать школы постоянно совершенствовать организацию питания учеников, внедрять новые технологии и популяризировать принципы здорового питания.

Оценивает уровень школьного питания специальная комиссия. В ее составе - представители управления образования, общественных организаций, таких как «Совет многодетных родителей», а также исполнительной и законодательной власти.

Столовые оценят по ряду критериев, среди которых внешний вид и качество приготовленных блюд, эстетическое состояние пищеблока, обеденного зала и линии раздачи, а также объем остатков пищи.

Каждое блюдо, входящее в рацион, эксперты оценивают по нескольким показателям - органолептическим, физико-химическим и микробиологическим. Кроме того, двухнедельное меню пройдет оценку по пищевой и энергетической ценности. Эксперты будут учитывать разнообразие продуктов, сочетаемость гарниров и основных блюд и другие критерии.

«Задача, которая стоит перед нами, - создать конкурентную среду, чтобы выявить лучшие модели и принципы работы школьных столовых, а также тиражировать этот опыт и формировать культуру питания детей», - уточнили в управлении образования.

Как уточнила член правления «Совета многодетных родителей» Оксана Варченко, в рамках конкурса комиссия отмечает многие детали - от внешнего вида столовой посуды до состава конкретных блюд.

«Первое, что всегда бросается в глаза – это, конечно же, само помещение, - рассказала она. - Мы смотрим, как убрана столовая, чисты ли пищеблок и холодильники, каково состояние посуды, в которой подается блюдо. Большое значение имеет и внешний вид сотрудников, который должен отвечать требованиям СанПиНа и безопасности при COVID-19, а также наличие средств гигиены для школьников. Важной частью является оценка органолептики. Проще говоря, мы смотрим, как приготовлена пища. Например, подгоревшая запеканка или котлета точно не получит высший балл».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]