Шахматный экшн-драма: «Чемпион Мира» выходит в прокат 30 декабря

Этот фильм — о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшем из СССР за несколько лет до этого матча.

Схватка выдающихся шахматистов — прежде всего поединок характеров. Против юного гения, едва взлетевшего на шахматный Олимп, вундеркинда и идеалиста — закаленный боец, одержимый и непредсказуемый, готовый сражаться любым оружием: шахматы для него — война. Виртуозная игра, максимальная психологическая напряженность и личное, человеческое противостояние двух сильнейших шахматистов планеты. Цена победы в этом матче неизмеримо высока.

Некоторые победы в спорте — больше, чем спорт. Они становятся частью истории. В основе сюжета фильма — легендарный матч за мировую шахматную корону 1978 г. между действующим чемпионом мира из СССР Анатолием Карповым и эмигрировавшим в Швейцарию советским гроссмейстером Виктором Корчным, выигравшим соревнования претендентов. Матч до 6 побед (без учета ничьих) проходил с 18 июля по 18 октября в филиппинском Багио. Решающей стала 32-я партия: Анатолий Карпов одержал победу со счетом 6:5.

Идею режиссер и автор сценария Алексей Сидоров вынашивал около 30 лет.

Работая над сценарием, Алексей Сидоров изучал шахматную литературу, в частности, автобиографические книги Карпова и Корчного, а также знакомился с документальной хроникой.

Анатолий Карпов посвятил матчу 1978 г. книгу «В далеком Багио» (1981 г.), а Виктор Корчной поделился своими воспоминаниями о противостоянии в книге «Антишахматы: Записки злодея. Возвращение невозвращенца» (1992 г.).

Анатолий Карпов встречался с создателями фильма и читал сценарий. Отдельно Анатолий Евгеньевич беседовал с Иваном Янковским, которому предстояло воплотить Карпова на экране. На момент матча Анатолию Карпову было 27 лет, Виктору Корчному — 47 лет. Ивану Янковскому, сыгравшему Карпова, в процессе съемок исполнилось 30 лет, а Константину Хабенскому, сыгравшему Корчного, — 49.



Создатели картины скрупулезно подошли к воссоздании профессиональной обстановки. Художники картины подробно восстанавливали интерьеры, в которых проходили турниры. Первую партию матча в Багио из 18 ходов Иван Янковский и Константин Хабенский разобрали, запомнили и сыграли на площадке целиком. По сохранившейся хронике и фотографиям в павильоне был выстроен зал в Багио (шахматный стол, кресла игроков и даже часы были такие же, какие использовались в матче). А финальный матч Карпов — Корчной 1974 г. снимали в Колонном зале Дома Союзов, где он и проходил. В массовке даже участвовал фотограф, который снимал тот матч 47 лет назад!



Неоценимую помощь команде фильма оказали сотрудники Музея шахмат и библиотеки Центрального дома шахматиста имени Ботвинника: они помогли с архивом и реквизитом — книгами, журналами и афишами той эпохи, шахматными комплектами и часами.



В качестве главного консультанта на проекте работал куратор Музея шахмат, кандидат в мастера спорта и кандидат исторических наук Дмитрий Олейников.

Дмитрий Олейников следил за всеми важными шахматными деталями: правильное положение шахматной доски, историческое соответствие последовательности ходов и показаний часов, расположение демонстрационных досок, работа демонстраторов и многое-многое другое.



Помимо Дмитрия Олейникова, консультантами и тренерами на площадке были гроссмейстеры Даниил Дубов (чемпион мира по быстрым шахматам 2018 г.) и Влад Ткачев (чемпион Европы по классическим шахматам и блицу 2007 г.).



Художники картины подробно восстанавливали интерьеры, в которых проходили турниры. По сохранившейся хронике и фотографиям в павильоне был выстроен зал в Багио (шахматный стол, кресла игроков и даже часы были такие же, какие использовались в матче). А финальный матч Карпов — Корчной 1974 г. снимали в Колонном зале Дома Союзов, где он и проходил. В массовке даже участвовал фотограф, который снимал тот матч 47 лет назад!



Алексей Сидоров, режиссер и автор сценария: Писать сценарий, не будучи шахматистом, было очень тяжело, не скрою. Я имею представление об игре, но я даже не разрядник. А первое, что спросил у меня Анатолий Евгеньевич Карпов: «Вы играете?» Я ответил, что посредственно, и он немного расстроился, хотя виду не показал. Мы решили, что я буду набирать знания. В итоге я прочитал очень много автобиографического материала: книги Карпова, Коричного, много шахматной литературы. Это было очень тяжело, потому что с нуля въехать в эту вселенную невероятно сложно. Это требует предельной концентрации и волевого усилия. Надеюсь, что все эти усилия чувствуются в фильме и что нам удалось передать ощущение этого колоссального груза собственного интеллекта, который шахматисты несут на себе.



Иван Янковский, исполнитель роли Анатолия Карпова: «Меня поразила любовь Анатолия Евгеньевича к игре. Причем, как рассказал гроссмейстер Даниил Дубов, Карпов не только в шахматы любит играть, но и в биллиард, и даже в «шарики» на планшете. Страсть к игре, воля к победе — это очень важное качество настоящего чемпиона. И, безусловно, умение правильно расставить приоритеты, разграничить игру и жизнь. Когда ты точно понимаешь, ради чего ты живешь, а что остается игрой, тогда тебе легче принимать решения и выбирать правильное направление.



Не секрет, что Карпов выиграл, но какими усилиями! Он очень сильно похудел, у него сдавали нервы, он путал реальность и сон. Не знаю, согласится ли Анатолий Евгеньевич, но тот матч, то, каким мы пытались воссоздать его в картине, — это суровое испытание».

Константин Хабенский, исполнитель роли Виктора Корчного: «Виктор Корчной в моем представлении — человек, одержимый игрой. Такие люди чуть шире государственных границ. Мы можем так сказать про людей, которые уезжали в то время из страны. И не потому, что они становились предателями, а потому, что им мало было пространства для реализации собственного таланта. И здесь подобная история: мало пространства для реализации себя в шахматах. Человек мыслил себя не территориальными категориями, а большой игрой. При этом во главе угла для него сама игра, не результат».



Владимир Вдовиченков, исполнитель роли Градова: «До съемок я знал, что был такой матч. Но больше все-таки мне была знакома история противостояния Карпова и Каспарова. Что всегда поражало в шахматистах — это, например, их способность одновременно играть по памяти с огромным количеством соперников, а потом, уходя, допустим, портфель забыть. С присказкой «ой, памяти совсем нет». Это, конечно, феноменальные люди. Совершенно особая плеяда спортсменов».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]