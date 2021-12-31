Если нет тепла, воды или света. Телефоны аварийных служб на все случаи жизни

Руководители всех служб жизнеобеспечения дальневосточной столицы готовятся к бесперебойной работе в праздники. Во всех организациях сформированы дежурные бригады, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Морозы – это всегда серьёзная нагрузка на сети энергоснабжения, тепла и воды. Поэтому сетевики проводят у себя штабы по безопасности с участием всех коммунальщиков и держат ситуацию на полном контроле. Управление по вопросам топливно-энергетического комплекса мэрии осуществляет постоянный мониторинг прохождения отопительного периода.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по тел. 2-222-333.

В случае возникновения проблем с теплоснабжением и энергоснабжением жители могут обращаться по телефону горячей линии ВПЭС 209-9000. Также можно обратиться письменно в WhatsApp-приемную по тел. 8-984-199-90-00.

Если возникнут проблемы с холодной водой, то проконсультировать смогут в КГУП «Примводоканал». https://primvoda.ru/kontakty.

Можно также обратиться в свою управляющую компанию, которая сориентирует по срокам устранения проблемы либо перенаправит в ответственную организацию. Узнать адрес, телефон, режим работы управляющей компании можно через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

С помощью системы также можно:

– посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;

– ввести и проверить показания приборов учета;

– контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, а также их стоимость;

– проверить наличие лицензии у управляющей организации;

– узнать график капитального ремонта дома;

– получить информацию о тарифах на ЖКУ;

– принимать участие в управлении домом, в совместных электронных голосованиях и обсуждение вопросов и проблем с соседями на форуме.

– направить обращения в органы власти;

– получить уведомление о плановом отключении коммунальных ресурсов в своем многоквартирном доме и многое другое.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]