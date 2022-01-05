В праздники сетевики работают в усиленном режиме. Телефоны аварийных служб
Руководители всех служб жизнеобеспечения дальневосточной столицы обеспечивают бесперебойную работу в праздники. Во всех организациях трудятся дежурные бригады, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Морозы – это всегда серьёзная нагрузка на сети энергоснабжения, тепла и воды. Поэтому сетевики проводят у себя штабы по безопасности с участием всех коммунальщиков и держат ситуацию на полном контроле. Управление по вопросам топливно-энергетического комплекса мэрии осуществляет постоянный мониторинг прохождения отопительного периода.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по тел. 2-222-333.
Можно обратиться в свою управляющую компанию, которая сориентирует по срокам устранения проблемы, либо перенаправит в ответственную организацию. Контакты УК есть здесь.
В случае возникновения проблем с теплоснабжением и энергоснабжением жители могут обращаться по телефону горячей линии ВПЭС 209-9000. Также можно обратиться письменно в WhatsApp-приемную по тел. 8-984-199-90-00.
Если возникнут проблемы с холодной водой, то проконсультировать смогут в КГУП «Примводоканал». https://primvoda.ru/kontakty
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