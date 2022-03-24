Ремонт дорог по нацпроекту начнётся во Владивостоке после 15 апреля

Готовность к старту ремонтных работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обсудил заместитель руководителя управления дорог Юрий Трунов в ходе выездного совещания с представителями подрядной организации «СпецСУ», которая выполнит комплексный ремонт улиц Нейбута, Калинина и Давыдова. Плановый период начала работ – вторая половина апреля, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию г.Владивостока.

Сейчас компания готовит графики производства работ и схемы организации дорожного движения на время ремонта, ведёт закупку необходимых строительных материалов, оформляет ордера на производство работ, проводит геодезические работы на объектах.

«По улице Нейбута (от пересечения с Адмирала Юмашева до остановки «Демидюк») в этом году проведут ремонт покрытия тротуаров и проезжей части с восстановлением сетей ливневой канализации, - рассказал Юрий Трунов. - Кроме того, там, где пешеходные связи «разорваны», будут созданы новые пешеходные зоны. Подрядчик выполнит ремонт подпорной стены в районе Нейбута, 87 и примыкающих к дороге лестничных маршей, а также заменит более 45 опор наружного освещения, около 60 люков и решёток инженерных сетей, установит новые дорожные знаки, светофоры, остановочные павильоны и нанесёт разметку».

Большой комплекс работ проведут на улицах Давыдова и Калинина. Здесь также появится качественное покрытие на тротуарах и проезжей части, будут восстановлены люки и решётки инженерных сетей, появятся новые дорожные знаки и светофоры, подпорные стены и уличное освещение.

Первым этапом работ на всех объектах, вошедших в нацпроект «Безопасные качественные дороги» на 2022 год, станет ремонт пешеходных зон, перенос опор освещения, ремонт подпорных стен.

Напомним, что благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году во Владивостоке будет проведено проектирование и начнутся работы на улицах Шуйской и Волжской. Полностью завершить ремонт, включающий капитальный ремонт моста через Вторую Речку, там должны в следующем году. Подрядчиком по этому контракту также выступит компания «СпецСУ», которая имеет большой опыт проведения дорожно-строительных работ.

Помимо этих улиц, во Владивостоке за счёт средств городского бюджета и субсидий от правительства Приморского края отремонтируют 38 дорог. Восстановительным ремонтом поврежденных участков будут охвачены все районы города. Адресный перечень уже насчитывает около 100 объектов, среди которых улицы Гульбиновича, Володарского, Кирова, Муравьёва-Амурского, Маковского и многие другие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]