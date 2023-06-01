Собственники аварийного жилья смогут получить новое по договору соцнайма

Подготовлен проект изменений в статьи 32 и 57 Жилищного кодекса РФ, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на телеграм-канал «ЖКХ. Ньюс». Проект разработан Минстроем России из-за постановления Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2023 г. № 20-п.

Предполагается, что если дом признан аварийным, а собственники помещений не имеют другого пригодного жилья, являются малоимущими и состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, то им предоставляются вне очереди по договору социального найма благоустроенные жилые помещения по нормам предоставления площади жилого помещения на собственника и членов его семьи в соответствии со статьями 50, 53, 57 и 58 ЖК РФ. Собственники могут выбрать и возмещение вместо. До предоставления жилых помещения по договору социального найма предоставляются жилые помещения маневренного фонда.

Напомним, что в Конституционный Суд РФ граждане жаловались на то, что Жилищный кодекс РФ предусматривает внеочередное обеспечение жильем только граждан, занимающих жилые помещения на основании договора социального найма, а собственники помещений, которые были поставлены на жилищный учет вследствие признания этих помещений непригодными для проживания, лишаются такой возможности.

Заявители также были не согласны с практикой, ставящей право граждан, жилое помещение которых признано непригодным для проживания, на внеочередное получение жилья в зависимость от решения органа местного самоуправления об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, на котором располагался этот дом, и решения о включении такого дома в региональную программу по переселению граждан из аварийного жилья.

К слову, более 60 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда ликвидировали в Приморье за четыре года. Кроме того, в Приморье к декабрю 2023 года необходимо ликвидировать более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья, переселить почти 5,8 тысячи человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]