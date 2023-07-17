Молодые учителя Владивостока знают подход к поколениям «зуммеров» и «альфа»

Владивостокские школы сегодня активно готовятся к новому учебному году, обновляют классы, получают новое оборудование и ждут не только первоклашек, но и новых учителей. Привлечение молодых кадров, выпускников вузов – эта серьезная задача сегодня стоит перед каждым директором средней школы Владивостока, и перед Администрацией краевой столицы. Программа «Учитель для Владивостока» уже привлекла несколько десятков молодых учителей из разных регионов нашей страны. И подбор кадров продолжается.

Кто они – молодые учителя Владивостока? Сегодня наша собеседница - выпускница ШИГН ДВФУ, дипломированный специалист по социальной работе и математической науке Алёна Антоненко. В числе 11 выпускников Дальневосточного федерального университета защитила одну из своих выпускных квалификационных работ в 2023 году в рамках программы «Стартап как диплом», предварительно пройдя обучение в Акселерационной программе ДВФУ и программе «Дальневосточный старт». Молодой педагог уже несколько лет преподает в средних школах Владивостока, является основателем и руководителем собственной школы программирования. В интервью «Вести:Приморье» рассказала, как делала первые шаги в образовании, и кто такие нынешние школьники, поколение «зуммеров» и «альфа»? А может, это настоящие «человеки-пауки», которые уверены, что живут в сказке и все проблемы решит «глобальная паутина»?

Свой проект в образовании

- Алена, вы пришли в школу как практикант несколько лет назад, затем появилась идея развить и собственный образовательный проект, расскажите, как возник такой посыл прийти в школу, сформировать авторскую учебную программу в созданной вами студии программирования?

- Я давно мечтала о своей школе программирования, долгое время работала в частных детских центрах: преподавала математику, информатику, программирование. Получив опыт работы с детьми, поняла, что могу как практикант попробовать себя в государственной школе, куда пришла еще в 20 лет. Мне поручили вести группу продленного дня для первых классов в средней школе № 59. Было очень интересно, поэтому испытываю чувство искренней благодарности к директору Татьяне Аркадьевне Рыжаковой. До сих пор вспоминаю этот опыт и скучаю по мальчишкам и девчонкам.

В тот же период в процессе обучения сталкивалась с некоторыми сложностями и думала над тем, как можно улучшить систему обучения. Так и сформировалось мое видение обучающего процесса, которое я решила реализовать уже в своем проекте «Школа программирования БайтЛэнд». Сейчас очень много различных грантов, которые помогут продвинуть свой проект в образовательной и других сферах. Мы с коллегами думали об участии в нескольких грантовых конкурсах. Финансирование наш проект не получил, но мы выиграли экспертную поддержку на VI Дальневосточном молодежном образовательном форуме «Амур» в рамках тематической смены «Бизнес-на-Амуре» осенью 2022 года. Кроме того, наш проект занял третье место на акселераторе «Дальневосточный старт» в декабре прошлого года. В целом наша «Школа программирования БайтЛэнд» - проект коммерческий, и первоначально мы развивались за счет своих средств, а затем придумали модель, по которой проект очень быстро самоокупается, поэтому нам удается развиваться и без грантовой поддержки.

Детская мечта

- А как созрело решение стать учителем? Эта профессия одна из многих, что называют ребята, будучи совсем маленькими – врач, учитель, космонавт, летчик, но потом жизненные приоритеты меняются. Выходит, вы остались верны детской мечте?

- Не поверите, действительно с детства мечтала стать учителем. Когда сама училась в школе, очень нравилось проверять контрольные у одноклассников, заполнять электронный журнал, если поручал классный руководитель, проводить уроки в дни самоуправления. Школа - это какая - то особенная атмосфера. Поэтому все ждала того дня, как вырасту и стану настоящим учителем и сразу займусь заполнением журнала. И вот, мечта моя исполнилась, я – в школе, но те самые бумажные журналы фактически исчезли из оборота, их заменили электронные.

- 1 сентября начнется новый учебный год не только у школьников, но и у вас, как у педагога уже с законченным высшим образованием. Как вы сделали выбор в пользу школы, где начнете новый учебный год 2023?

- В школу № 32, где я планирую работать с сентября 2023 года как учитель математики, я попала, когда проходила профессиональную переподготовку, и туда получила распределение на практику. Но решение, в какую школу пойти работать, далось мне не сразу. В итоге выбор пал на школу в районе, где я живу. Мне импонирует активный и творческий директор Павлина Проживина и теплая атмосфера в коллективе. Павлина Иосифовна познакомила меня со школой и с моим наставником - учительницей математики. Пусть школа и небольшая, но ее развитием энергично занимаются, это обстоятельство меня как молодого педагога подкупает и позволяет расти как специалисту. Школа № 32 участвует в различных программах и побеждает в конкурсах. Надеюсь, свою лепту смогу внести и я.

Зумеры и альфа - кто быстрее?

- В средней школе, в образовании как учитель, вы уже не первый год, чему интересному удается научиться у своих учеников, и как вы наблюдаете их образовательный рост?

- Думаю, что у детей стоит поучиться их непосредственности и жизнерадостности. А еще я учусь у них современным трендам. Очень радует, когда учишь ребят, а потом видишь, как они самостоятельно начинают развиваться в том, чему еще недавно их научила сама. Наверное, это и есть рост. Очень радуюсь, когда ребята сами начинают изучать предмет, выбирают профильные классы и олимпиады. Для меня это значит, что получилось развить интерес к этому предмету. В моем случае, к математике.

- В чем состоит проблема усвоения учебного материала современными учениками, почему, с вашей точки зрения, им сложно "схватить" материал быстро или напротив, это не является препятствием?

- Сегодняшние ученики, конечно, совсем другие, чем были мы, мое поколение, хотя в возрасте у нас разница не больше 10 лет. Изменилась их усидчивость и внимательность. Наверное, дает о себе знать так называемое "клиповое" мышление. С появлением технологий наш мир меняется, и стоит посмотреть на нынешних взрослых, ведь гаджеты поглотили и нас. Но в отличие от детей себя мы лучше контролируем. Думаю, дети как раз быстро схватывают материал, но их внимание задерживается на том или ином предмете ненадолго, потому что так же быстро переключаются с одного материала на другой. А вот является ли это проблемой, зависит от того, мешает ли это обстоятельство детям или нет? Считаю, если дети смогут адаптировать это свойство своего мышления и извлекать из него пользу, то проблемой быстрое переключение внимание с одного предмета на другой в учебе не будет. Конечно, обучающая среда тоже должна учитывать, как меняются современные дети.

Учитель для Владивостока

Алёна Антоненко пошла в образование самостоятельно, теперь и другие молодые люди могут сделать свой осознанный выбор. И здесь действительно есть над чем подумать, принимая участие в программе «Учитель для Владивостока», которая реализует мэрия города. Кстати, привлечение специалистов из других регионов России во Владивосток – это новый взгляд на образование, иные методы преподавания и обмен опытом.

Уже на этапе переезда педагогу из другого города Администрация Владивостока обеспечивает поддержку и компенсирует стоимость перелета. Для иногородних предусмотрено предоставление жилья или компенсация за аренду. Также при трудоустройстве в школы Владивостока учителям единовременно выплачивают от 250 до 300 тыс. руб.

Кроме этих мер поддержки, программа «Учитель для Владивостока» предусматривает вовлеченность участников во всевозможные активности, в том числе конкурсы педагогического мастерства, дополнительное обучение и повышение квалификации, тренинги, а также корпоративные мероприятия.

Требования для участия в программе минимальные, однако самое главное из них - это наличие высшего или среднего специального педагогического образования, либо высшего образования с профессиональной переподготовкой.

К слову, программа реализуется по инициативе мэра Владивостока Константина Шестакова. Подробнее об условиях участия можно узнать на официальной странице проекта ВКонтакте

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]