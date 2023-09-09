Сан-Франциско превращается в город-призрак. Почему Владивосток считали вторым Сан-Франциско?

Еще недавно Сан-Франциско был городом с самыми высокими доходами населения в США, но теперь даже местные власти признают масштаб проблемы - Сан-Франциско превращается в город-призрак. Бигтех-корпорации массово покидают местные офисы, помещения распродаются с чудовищным дисконтом, а стартапы перестали считать город местом, где можно найти инвесторов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на РБК PRO.

За прошедшие три года Сан-Франциско покинули десятки компаний. Падение деловой активность совпало с визуальными изменениями в городе: на улицах все чаще можно встретить бездомных, закрытые магазины, автомобили с разбитыми окнами, а некогда элитные отели оказались превращены в общежития для наркозависимых.

По данным Бюро переписи населения США, население Сан-Франциско в 2021 году сократилось на 7,5% в сравнении с 2020 годом – это самое большое сокращение населения среди городов США за этот период.

В то же время сайт о зарплатах и населении городов мира bdex.ru сообщает что на 1 сентября 2023 численность населения (постоянных жителей) Сан-Франциско составляет 881 549 человек.

Владивосток – второй Сан-Франциско?

Более 60 лет назад город нашенский, названный так вождем мирового пролетариата Владимиром Ильичом Ульяновым (Лениным), решили превратить в образцово-показательный, второй Сан-Франциско. Кстати, по данным Приморскстата, к 2022 году Владивосток достиг численности 628385 жителей, и вопреки бытующему мнению никогда не был миллиоником. В 90-е прошлого столетия его численность снижалась до 500 тыс. жителей.

Итак, в 1959 году первый секретарь КПСС и председатель Правительства СССР Никита Хрущев, прилетев во Владивосток после визита в Америку, произнес знаменитые, облетевшие всю страну слова: «Город Владивосток надо сделать лучше американского Сан-Франциско».

Наш город показался главе советского государства достойным для такого статуса. Именно тогда решался вопрос, сделать ли Владивосток базой тихоокеанского флота или открытым городом-портом. Вскоре после этого вышло постановление Совета Министров СССР от 18 января 1960 года «О развитии города Владивостока», кстати, это был единственный подобного рода документ за всю историю Советского государства. На его основании была разработана строительная программа «Большой Владивосток», в которой были научно обоснованы небывалые масштабы строительства жилья, общественных зданий, проведения благоустроительных работ.4 апреля 1961 года Советом Министров Российской Федерации был утвержден генеральный план города Владивостока, разработанный ленинградским проектным институтом «Ленгипрогор». С этого времени и начинается интенсивный строительный бум. Расширяется территория заселения города: на север – до 28-го километра, на юг – до конца полуострова Шкота (владивостокцы называют весь этот район Эгершельд, хотя подобное наименование имеет мыс, где стоит Токаревский маяк) и на восток – до Уссурийского залива.

Строящийся Владивосток был поделен на микрорайоны. Проектная документация в основном разрабатывалась московскими институтами «ЦНИЭП жилища», «ЦНИИП градостроительства», ленинградским проектным институтом «Ленгипрогор», а также местным проектным институтом «Приморгражданпроект». В каждом микрорайоне предусматривалось возведение жилья, детсадов, школ, спортсооружений, торговых и других объектов, подъездных дорог. На строительство цирка и нового здания драмтеатра им. Горького проектную документацию изготовил московский институт «Гипротеатр». Документация на водопроводные и канализационные сети разрабатывалась московским институтом «Гипроводоканал».

Председатель горсисполкома с 1989 по 1990 год Константин Дулов вспоминал, что длля выполнения программы в феврале 1960 года было образовано Главное управление по строительству «Главвладивостокстрой». В 60-70-е годы в системе главка трудились 40 тыс. человек. Поражала быстрота, с которой решались вопросы. Главное управление создавалось на базе отдельных строительных организаций, которые уже существовали во Владивостоке. Но всем, кто когда-либо занимался строительством, было понятно, что на такой материально-технической базе проекты не воплотить. И поэтому первоочередной задачей стало создание производственной базы: уже в декабре 1960 года был введен в строй завод КПД-70 (позднее он стал называться ЖБИ-2). Еще через полгода был введен в строй КПД-35, и на базе этих двух заводов организовали домостроительный комбинат. Позднее к ним добавился КПД-210 (ЖБИ-1). К проектированию объектов Владивостока было привлечено 30 проектных организаций, в основном московские и ленинградские и плюс местные быстро развивались, особенно Приморграждан-проект.

Для сравнения: если в 1960 году жилая площадь квартир в крупнопанельных домах составляла 4 тыс. кв. метров, то к концу 1976 года только трестом КПД было введено около 2,2 млн кв. метров жилья. За 60-70 годы XX века строителями помимо жилья, школ, детсадов, спортсооружений, торговых предприятий были также введены цирк, драмтеатр им. Горького, универсам, универбыт, широкоформатные кинотеатры «Океан» и «Варяг», Дом молоде-жи, «тысячекоечная» больница, фуникулер – горный трамвай, между прочим, такой, как в Сан–Франциско, и другие объекты, всех не счесть.

Когда начинали строить «Большой Владивосток», то население города было около 300 тыс. человек, а в 80-е годы — уже превысило 600 тысяч. Одно только управление СУ-17 в 1965 году ввело в строй 200 тыс. м2 жилья. Причем раньше, когда подсчитывали введенное жилье, речь шла о жилой площади. А сейчас включают коридоры, балконы и т.д. По данным РБК Приморье, для сравнения, в 2022 году во Владивостоке введено в строй 426 тысяч кв. м жилья. Во многом таких темпов удается достичь за счет индивидуального жилищного строительства.

Но уже тогда, к 1985 году, были сформированы планы строительства моста через бухту Золотой Рог, а так же метро с несколькими станциями от центра Владивостока до полуострова Голдобина и даже установка эскалаторов (движущихся тротуаров) в районах города, находящихся на возвышенности. В районах Владивостока, располагающихся на сопках, планировали возведение фуникулеров и подъемников. А в районе улиц Вилкова, Терешковой, Кошевого, Окатовой, Интернациональной думали о запуске трамвайной линии, в район 28-го километра рассчитывали пустить скоростное автобусное движение, а так же электрички с 15-тью вагонами (Владивосток. Штрихи к портрету. Дальневосточное книжное издательство, 1985 г.)

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]