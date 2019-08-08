Тайфун "Франциско" загнал северокорейские шхуны к берегам Приморья

Северокорейские рыбаки спасаются от тайфуна "Франциско" в Приморье. Массовый заход рыбацких судов вновь зафиксирован в бухте Ольга. На видео, опубликованном сегодня в сети Инстаграм, можно насчитать уже десятки северокорейских шхун.

Это явление стало уже для приморцев обыденностью. Напомним, в прошлом году в Приморье спасались от тайфуна "Джеби" сотни корейских судов. Видео - здесь.

Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня, 8 и 9 августа вдоль южного побережья Приморья по Японскому морю смещается тайфун "Франциско". В Приморском крае в этой связи объявлено штормовое предупреждение.

Видео - pogoda_25_region





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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