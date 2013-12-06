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Рыбодобывающая отрасль Приморья пополнится новыми, высоко-квалифицированными кадрами. Видеорепортаж Елены Штылиной.

Русская Рыбопромышленная Компания заключила Соглашение о сотрудничестве с Морским государственным университетом им. адмирала Г. И. Невельского.  О том, какие  возможности открываются судоводителям репортаж — Елены Штылиной.

Подписание соглашения стороны уже окрестили историческим сближением.

Русскую Рыбопромышленную Компанию и МГУ имени адмирала Невельского точно мощные корабли  притянуло друг к другу не случайно! Сегодня РРПК строит  новые современные  суда  для  которых нужны высококвалифицированные кадры. Для их подготовки и повышения  квалификации Владивостокский морской ВУЗ   готов шагнуть  на новый уровень образования!

Денис Буров, ректор МГУ им. адмирала Г. И. Невельского: - "МГУ им. адмирала Г. И. Невельского способно готовить такие кадры, которые смогут управлять современными компьютерными устройствами, обеспечивать безопасность судоходства, экологическую безопасность..."

Именно поэтому Русская Рыбопромышленная Компания решила содействовать  развитию материально-технической базы университета. В ближайшее время здесь откроется  новый  учебно-тренировочный центр. РРПК  оснастила его  специальным рыбопромысловым модулем, который поможет «отрабатывать»  экстремальные  ситуации в море. Эта часть навигационного тренажера позволит курсантам стоя на мостике управлять траулером, а также орудиями лова в сложных погодных условиях. 

Федор Кирсанов, генеральный директор Русской Рыбопромышленной Компании: - "Не бывает хорошей рыбалки без хороших рыбаков, без профессионалов! Дело в том, что мы реализуем масштабную программу обновления флота и в ближайшие 5 лет на бассейны придут  11  суперсовременных траулеров. Успех работы на них будет напрямую зависеть от тех, кто будет работать на этих современных судах."

Компания готова предоставлять будущим судоводителям и судомеханикам возможность прохождения морской практики. Только за прошлый год десятки студентов ВУЗов Приморья прошли практику на судах Русской Рыбопромышленной  Компании. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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