Рыбодобывающая отрасль Приморья пополнится новыми, высоко-квалифицированными кадрами. Видеорепортаж Елены Штылиной.
Русская Рыбопромышленная Компания заключила Соглашение о сотрудничестве с Морским государственным университетом им. адмирала Г. И. Невельского. О том, какие возможности открываются судоводителям репортаж — Елены Штылиной.
Подписание соглашения стороны уже окрестили историческим сближением.
Русскую Рыбопромышленную Компанию и МГУ имени адмирала Невельского точно мощные корабли притянуло друг к другу не случайно! Сегодня РРПК строит новые современные суда для которых нужны высококвалифицированные кадры. Для их подготовки и повышения квалификации Владивостокский морской ВУЗ готов шагнуть на новый уровень образования!
Денис Буров, ректор МГУ им. адмирала Г. И. Невельского: - "МГУ им. адмирала Г. И. Невельского способно готовить такие кадры, которые смогут управлять современными компьютерными устройствами, обеспечивать безопасность судоходства, экологическую безопасность..."
Именно поэтому Русская Рыбопромышленная Компания решила содействовать развитию материально-технической базы университета. В ближайшее время здесь откроется новый учебно-тренировочный центр. РРПК оснастила его специальным рыбопромысловым модулем, который поможет «отрабатывать» экстремальные ситуации в море. Эта часть навигационного тренажера позволит курсантам стоя на мостике управлять траулером, а также орудиями лова в сложных погодных условиях.
Федор Кирсанов, генеральный директор Русской Рыбопромышленной Компании: - "Не бывает хорошей рыбалки без хороших рыбаков, без профессионалов! Дело в том, что мы реализуем масштабную программу обновления флота и в ближайшие 5 лет на бассейны придут 11 суперсовременных траулеров. Успех работы на них будет напрямую зависеть от тех, кто будет работать на этих современных судах."
Компания готова предоставлять будущим судоводителям и судомеханикам возможность прохождения морской практики. Только за прошлый год десятки студентов ВУЗов Приморья прошли практику на судах Русской Рыбопромышленной Компании.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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