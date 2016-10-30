Владивостокская крепость уменьшилась в размерах, чтобы компактно разместиться в обновленном «Музее города». Пока осуществляется большая мечта многих ценителей исторической фортификации — буквально на глазах рождается новый Государственный музей-заповедник - некоторые раритеты представили публике в экспозиции Время крепости. Сегодня она открыта для широкого зрителя. Рассказывает Ольга Катренко.

Как современный театр, мультимедийностью она завораживает с порога. Экран, беспрерывно передаёт уникальные съемки всех сохранившихся объектов. Объемная карта показывает защитные валы, подземные галереи - всю масштабную линию обороны, сложившуюся после 1910го — лучшее время Крепости. Виктор Шалай из тех, кто знает больше, ценит и желает максимально сохранить.

Виктор Шалай, директор Государственого музея-заповедника "Владивостокская крепость": - "А почему с ней не происходит ничего, кроме увядания, захламления, превращения в какие-то помойки, свалки, даже прямого разрушения? Сейчас можно выдохнуть. Государство в лице Министерства культуры учреждает организацию, которая должна целиком и полностью себя посвятить работе с этими объектами".

"Целый город, задуманный как крепость. Военная крепость, живущая как обычный город" — слоган буклета и основная мысль здесь. Столбы ограждения крутости крепостной шоссейной дороги: не каждый мог приблизиться к ним. Чашки белого фарфора с кейзерс-флагом, так называли крепостное знамя. Это единственное пока известное изображение герба Владивостокской крепости.

Анна Шербакова, заведующая музейно-выставочным центром "Музей города": - "Их привезли из Находки, это подарок музею. Эти кружки были найдены на острове Путятин, где находилась раньше фабрика фарфоровая Старцева. По гипотезе, эта партия была заказана инженерами крепости в подарок Николаю Второму на его коронацию".

Вплоть до начала Первой мировой он вот так читал газету, а детишки военных инженеров собирали под стенами свои гербарии. Что было раньше и случилось дальше — первым слушателям рассказывает лично Виктор Шалай. Абсолютно каждый из них может вот так переворачивать страницы, прочитывая экспонаты. И те, кому известны пока закрытые страницы, могут дополнить любую папку. "Время крепости" начинает новый отсчет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]