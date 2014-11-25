ГТРК «Владивосток» совместно с Русфондом продолжает серию материалов о маленьких приморцах с большой силой воли и огромным желанием выздороветь. У Ани Люлькиной ДЦП. Ежедневно она прилагает колоссальные усилия, чтобы не дать болезни взять верх. Сейчас девочке необходимо пройти лечение в Москве. Но пока у семьи на это нет денег. Каждый зритель может помочь Ане, достаточно отправить смс-сообщение на номер 5542 со словом «ДЕТИ».

Успокоить свое море и вывести непослушной кисточкой стройный ряд акварельных волн — для Анюты непросто. Она старательно , с любовью рисует приморский пейзаж. И каждый раз открывая краски, бросает вызов своей болезни.

Сложные роды, гипоксия, пять дней в реанимация — так Оксана Люлькина вспоминает рождение долгожданной дочери. Через год в карточке у малышки появился диагноз - ДЦП. Жизнь семьи круто изменилась.

Оксана Люлькина, мама Ани: - "Нам прогноз ставили, что вообще не будем ходить. Спастику можно быстрее вылечить, а вот с атонической формой надо заниматься, нарабатывать мышцы."

Все детство Ани — это сплошные тренировки и занятия. В ее расписании бассейн, логопед, мануальный терапевт, массаж, чтобы справиться с гиперкинезом рук. За свои десять лет девочка прошла десятки курсов реабилитации

И сегодня вопреки врачебным прогнозам — перед камерой веселый, общительный ребенок, которому так и не терпится научить свое тело до конца слушаться хозяйку.

Кстати этот учебный год для семьи особенный. Прежде у Ани были индивидуальные занятия с учителями. Но вот уже неделю как девочка ходит в обычный класс. И пусть в дневнике оценки всякие. Но каждый выученный урок - это маленькая победа над диагнозом.

В школьной программе Аня не отстает. Идет вровень со сверстниками. Семье казалось, что скоро болезнь перестанет напоминать о себе так часто. Но, к сожалению, у девочки начались приступы эпилепсии.

Оксана Люлькина запретила себе плакать, чтобы дочь научилась справляться с болезнью с улыбкой. Именно поэтому Анюта так много смеется, даже когда трудно и больно.

Сегодня помочь девочке готовы врачи из московского Института медицинских технологий. Курс стоит почти 200.000 рублей. Маленькую пациентку уже ждут. Но пока у родителей нет денег. Каждый житель края может поддержать семью. Нужно лишь отправить сообщение на короткий номер со словом «ДЕТИ». Стоимость смс — 75 рублей. Для неравнодушных вся подробная информация есть на сайте Русфонда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]