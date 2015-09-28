Француженка, которая однажды выбрала для жизни приморскую тайгу, а для судьбы - охотника из удэгейцев, сегодня во Владивостоке открывает проект под названием «Человек в пути». Это передвижная, потому что часто переезжает вместе с автором, выставка её семейных реликвий и фотографий. Теперь - в музейном Доме Арсеньева, где настоящий путешественник всегда желанный гость.

Такое уж ей досталось имя — Марилия Петит, малышка в переводе на русский. Почти в два метра ростом, длинноволосая блондинка из французской области Бретань. Такой уж достался ей мужчина — Коленчуга, стопроцентный удэгеец. Он погиб, оставив ей двух маленьких наследников, таёжный сруб, огород и всё, что есть под небом в глухой приморской Улунге.

Марилия Петит, автор выставочного проекта «Человек в пути», Россия-Франция: - «Это корни моих детей, они в этом родились, и я выбрала этот образ жизни, как тот образ жизни, который я считаю полноценным».

10 лет, как появился этот путь — красной ниткой, из Европы на Дальний Восток и братно. Карта пестрит фотографиями, выставка состоит из них и трогательных текстов Марилии. На русском. Языке, на котором сегодня думает и говорит смелая француженка.

Валерия Ким, экскурсовод бюро «Время города» музея им. Арсеньва: - «Это особый тип людей, вот эти Колумбы, которые вечно чего-то ищут , в поисках новых земель, готовы отправиться, мне в работе экскурсовода тоже попадаются люди, знаете, пути во Владивосток или в Приморье, они неисповедимы».

И Валерия вспоминает французского бегуна, которому захотелось преодолеть по льду заливы острова Русский. И снова переключается на алые нити...

Нормальная женская мечта: о муже, о детях. Но бретонка точно с нами поспорит. Она стремится в тайгу. Искать альтернативу коммерческому освоению диких просторов, что, по мнению француженки, сейчас там и происходит.

Марилия Петит, автор выставочного проекта «Человек в пути», Россия-Франция: - «Подключился национальный парк, и первые его действия были — поставить пост и регулировать движение».

Марилия считает, надо по-другому. Слушать удэгейцев надо, идти за ними даже в том, что касается выбора места под туристическую базу. А лучше — усадьбу для настоящих удэгейских охотников. Этот Колумб в юбке за традиционный образ жизни. И выставка в Доме, где жил Арсеньев, не случайный выбор.

Вера Кавецкая, куратор выставки в Доме путешественника объединенного музея им. Арсеньева: - «Для современного человека просто грандиозный поход на велосипеде из Бретани на берега Тихого океана. Этот человек сродни Владимиру Клавдиевичу».

Она снова едет туда, где настигла её любовь, где родились дети. Запреты, шлагбаумы - не помеха матери двух маленьких наследников дикого леса, реки. Всего, что есть под небом таёжной приморской глубинки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]