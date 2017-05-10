Во Владивостоке высадили 200 хвойных деревьев. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной.
Сохраним лес. Экологическая акция прошла во Владивостоке. В районе Второй речки активисты высадили две сотни саженцев хвойных деревьев. Где еще пройдут посадки и насколько масштабно организаторы планируют озеленить страну, наш репортаж.
Маленький Салават с дедушкой сажают кедры и сосны. Внуку еще нет трех лет, но Валерий Михайлович уверен, воспитывать любовь к природе надо с пелёнок.
Валерий Раков, житель г. Владивостока: - "Чтобы в лес ходили, не бросали ни спички, ни окурки. Что б не было палов, пожаров. Это все уничтожаем мы свою природу. Дети привьются, уже будут смотреть, не будут ломать деревья и кустарники."
Аллея депутатов — популярное место отдыха у жителей Второй речки. На акцию пришли местные активисты, семьи с детьми и сотня школьников. Дети так увлеклись процессом, что выкопали лунки почти на каждом квадратном метре. И дали имена хвойным красавицам.
200 саженцев — только начало. Владивосток присоединился ко всероссийскому движению «Сохраним лес». Цель кампании — до конца октября высадить по всей стране 30 миллионов деревьев.
Анастасия Салова, учитель школы №52: - "Воспитываем бережное отношение к природе и окружающему миру. И хотим помочь нашему городу свободно дышать."
Напомним, сейчас во Владивостоке проходит месячник чистоты. Горожан приглашают на субботники и посадки деревьев в разных районах города. Десятки мероприятий по благоустройству территорий и санитарной очистке запланированы до конца октября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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