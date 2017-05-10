Сохраним лес. Экологическая акция прошла во Владивостоке. В районе Второй речки активисты высадили две сотни саженцев хвойных деревьев. Где еще пройдут посадки и насколько масштабно организаторы планируют озеленить страну, наш репортаж.

Маленький Салават с дедушкой сажают кедры и сосны. Внуку еще нет трех лет, но Валерий Михайлович уверен, воспитывать любовь к природе надо с пелёнок.

Валерий Раков, житель г. Владивостока: - "Чтобы в лес ходили, не бросали ни спички, ни окурки. Что б не было палов, пожаров. Это все уничтожаем мы свою природу. Дети привьются, уже будут смотреть, не будут ломать деревья и кустарники."

Аллея депутатов — популярное место отдыха у жителей Второй речки. На акцию пришли местные активисты, семьи с детьми и сотня школьников. Дети так увлеклись процессом, что выкопали лунки почти на каждом квадратном метре. И дали имена хвойным красавицам.

200 саженцев — только начало. Владивосток присоединился ко всероссийскому движению «Сохраним лес». Цель кампании — до конца октября высадить по всей стране 30 миллионов деревьев.

Анастасия Салова, учитель школы №52: - "Воспитываем бережное отношение к природе и окружающему миру. И хотим помочь нашему городу свободно дышать."

Напомним, сейчас во Владивостоке проходит месячник чистоты. Горожан приглашают на субботники и посадки деревьев в разных районах города. Десятки мероприятий по благоустройству территорий и санитарной очистке запланированы до конца октября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]