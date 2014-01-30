Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины-кондуктора, которая работала на трамвайном маршруте во Владивостоке. По словам очевидцев, злоумышленник нанес женщине сильный удар металлическим прутОм по голове. В результате пострадавшая получила травму, несовместимую с жизнью, и скончалась. Собственное расследование провела Александра Мостовая.

Ей было 55, и у неё остался единственный сын. О Юлии Якимовой коллеги отзываются с трепетом. Ответственная, трудолюбивая, всегда готовая помочь. В депо она работала всего полгода, но сумела быстро завоевать авторитет.

В доме на 2-Строительной собственно и задержали нападавшего, причём, попасть в его квартиру оказалось сложно. Сотрудникам полиции помогали пожарные вместе со спецтехникой.

Социально опасный человек, говорят о подозреваемом в убийстве соседи. По их словам, он поджигал лестницы в доме, угрожал окружающим и даже писал странные записки.

К участковому жильцы дома обращались, писали десятки жалоб и даже вызывали полицию. Но, по их словам, к ответственности опасного соседа по неизвестным причинам не привлекали. По одной версии, мужчина всё-таки состоял на учёте в психиатрической больнице.

Максим Артамонов, главный врач Краевой клинической психиатрической больницы: - "Действующее законодательство и вообще наша норма поведения в обществе позволяет им находится в обществе, если они не совершают каких-либо действий, которые ставят под угрозу жизнь окружающих."

Мотивы могут быть разные, дело следствия разобраться, больной — не больной определят судмедэксперты.

Найти подозреваемого помогла собака. Овчарка взяла след и довела полицейских до одного из домов по улице 2-я Строительная. Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело. Место происшествия правоохранители уже осмотрели.

Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю: - "В совершении преступления подозревается 39-летний мужчина, в настоящее время с ним работают следователь и проводится опознание."

Сотрудникам депо угрожают не первый раз. Несколько дней назад неизвестный с шилом атаковал машиниста трамвая во Владивостоке. Женщина-водитель пострадала от колотых ран. Есть ли связь между двумя случаями, непонятно. Но быть настороже стоит каждому из нас - от таких непредсказуемых нападений не застрахован никто.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]