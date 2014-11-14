Убившему кондуктора трамвая назначили лечение в «психушке»

В Приморском крае рассмотрено уголовное дело по факту убийства сотрудника депо, сообщают «Вести:Приморье».

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления об освобождении от уголовной ответственности и применении мер медицинского характера в отношении мужчины, причастного к убийству кондуктора и покушения на убийство других сотрудников депо (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, по факту смерти кондуктора трамвая, а также ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 105 УК РФ - покушение на убийство)

Следствием и судом установлено, вечером 1 октября 2019 года на конечной трамвайной остановке «Сахалинская» в городе Владивостоке в трамвае мужчина напал на кондуктора 54-летнюю женщину, нанес ей удар по голове металлическим прутом и скрылся. От полученных ранений женщина скончалась.

Кроме того, после нападения на кондуктора на улице Сахалинской мужчина проследовал на улицу Борисенко в трамвайное депо. Он подошел к будке охранника, разбил стекло, а затем нанес удар по голове тем же прутом сотруднице. Помимо этого, 24 сентября того же года фигурант, находясь в вагоне трамвая на улице Борисенко в городе Владивостоке, нанес удар шилом в голову водителя трамвая. Обе сотрудницы депо остались живы, получив травмы различной степени тяжести.

В отношении обвиняемого проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой установлено, что в периоды времени, относящиеся к инкриминируемым деяниям, обвиняемый не осознавал фактический характер, общественную опасность своих действий и не мог руководить ими. По своему психическому состоянию требует постоянного наблюдения и нуждается в применении в отношении него принудительных мер медицинского характера, представляет опасность для себя и окружающих, отметили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

По результатам рассмотрения уголовного дела, судом вынесено постановление о применении в отношении фигуранта принудительных мер и лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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