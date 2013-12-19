Убийца кондуктора трамвая во Владивостоке проходит психиатрическую экспертизу
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 54-летней женщины-кондуктора трамвая на Тихой, находится в психиатрической клинике на экспертизе, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru. Расследование уголовного дела продолжается.
Два месяца назад мужчину взяли под стражу. В настоящее время подозреваемый находится в психиатрической клинике. Проводится психолого-психиатрическая экспертиза.
Напомним, рецидивист, который состоит на учете у психиатра, 1 октября напал на женщину, работавшую кондуктором в трамвае № 6. Он без причины с сильного размаха нанес ей удар по голове металлическим прутом и скрылся. В результате пострадавшая получила травму, несовместимую с жизнью, и скончалась.
После мужчина подошел к будке охранника, разбил стекло, а затем нанес удар по голове тем же прутом сотруднице депо. Также в ходе следствия выяснилось, что 24 сентября, находясь в вагоне трамвая на Борисенко, он ударил женщину-водителя шилом в голову. Обе пострадавшие остались живы, но получили травмы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
02.10.2019 Кондуктора городского трамвая жестоко убили во Владивостоке (фото)
-
03.10.2019 Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины-кондуктора
-
02.10.2019 Стали известны детали задержания мужчины, убившего кондуктора трамвая (фото)
-
07.10.2019 "Местное время. Воскресенье": Гибель кондуктора трамвая на рабочем месте, помощь пострадавшим от летних ливней, новые правила долевого строительства
-
20.06.2016 25-летняя девушка получила удар ножом от 18-летнего незнакомца во Владивостоке
-
19.12.2013 Жителю Владивостока предъявлено обвинение в убийстве пенсионерки
Добавить комментарий