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Убийца кондуктора трамвая во Владивостоке проходит психиатрическую экспертизу

Убийца кондуктора трамвая во Владивостоке проходит психиатрическую экспертизу

Фото: Vl.ru

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 54-летней женщины-кондуктора трамвая на Тихой, находится в психиатрической клинике на экспертизе, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru. Расследование уголовного дела продолжается.

Два месяца назад мужчину взяли под стражу. В настоящее время подозреваемый находится в психиатрической клинике. Проводится психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, рецидивист, который состоит на учете у психиатра, 1 октября напал на женщину, работавшую кондуктором в трамвае № 6. Он без причины с сильного размаха нанес ей удар по голове металлическим прутом и скрылся. В результате пострадавшая получила травму, несовместимую с жизнью, и скончалась.

После мужчина подошел к будке охранника, разбил стекло, а затем нанес удар по голове тем же прутом сотруднице депо. Также в ходе следствия выяснилось, что 24 сентября, находясь в вагоне трамвая на Борисенко, он ударил женщину-водителя шилом в голову. Обе пострадавшие остались живы, но получили травмы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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