"Газпром" активно реализует Восточную газовую программу
Сегодня «Газпром» активно реализует Восточную газовую программу, которая является основополагающим документом, определяющим долгосрочную стратегию развития газовой отрасли на Востоке страны.
Как отмечает руководство компании, несмотря ни на какие кризисы, холдинг продолжает в полной мере финансировать восточные проекты. И будет это делать и впредь. Так магистральный газопровод Сахалин — Хабаровск — Владивосток по его природно-климатическим и географическим условиям можно отнести к разряду уникальных проектов. Общая протяженность газопровода составляет 1800 км. По масштабности этот проект сравнивают с Транссибом, БАМом, развитием гидроэнергетики и Северного морского пути. У природного газа на Дальнем Востоке гораздо более важная миссия, чем просто газификация региона.
Реализация Восточной программы и проектов Газпрома обеспечат существенный рост производства первичных энергоресурсов. Дальний Восток уже в ближайшее десятилетие превратится из энергодефицитного в энергоизбыточный экспортно-ориентированный регион России.
Совместные усилия государства и бизнеса дадут мощный импульс социально-экономическому развитию Дальнего Востока, превратят этот край в цветущий регион будущего.
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