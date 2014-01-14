Русская Рыбопромышленная Компания подтвердила высокий уровень безопасности пищевой продукции

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) успешно прошла сертификацию на соответствие системы менеджмента безопасности пищевой продукции на БМРТ «Иван Калинин» требованиям стандарта ИСО 22 000. Соответствующий сертификат выдан головным органом по сертификации ООО «РС Квалити» в системе добровольной сертификации «Стандарт Гарант».

Наличие сертификата подтверждает, что при производстве продукции применяется только специализированное оборудование, техническое обслуживание которого проводится своевременно и в полном объеме, сырье и материалы используются правильным образом, осуществляются все необходимые санитарно-гигиенические мероприятия – от предотвращения загрязнения оборудования до контроля гигиены и здоровья персонала. Все это гарантирует пищевую безопасность продукции, производимой компанией.

«Проведенный ООО "Санитарная служба рыбного хозяйства Дальневосточного бассейна" аудит на БМРТ «Иван Калинин» подтвердил высокий уровень организации работы в области управления пищевой безопасностью продукции, что дает нам все основания сертифицировать данное судно на соответствие требованиям ИСО 22 000», - прокомментировал Эксперт-аудитор Антон Богданов ООО "Санитарная служба рыбного хозяйства Дальневосточного бассейна"

На соответствие требованиям ИСО 22 000 сертифицированы еще два судна Русской рыбопромышленной компании: БМРТ «Мыс Басаргина» и БМРТ «Герои Широнинцы». Высокий стандарт безопасности продукции других судов подтвержден сертификатами на соответствие требованиям ГОСТ Р 51705.1. По истечении срока действия данных сертификатов эти суда также пройдут сертификацию на соответствие требованиям стандарта ИСО. Сертифицировать по данному стандарту компания планирует также все новые суда, которые строятся для нее сегодня.

Справка:

Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супер траулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]