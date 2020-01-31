COVID-нигилисты оккупировали рынки и магазины Владивостока

При виде съёмочной группы, при виде административной комиссии люди становятся ответственными гражданами и надевают средства индивидуальной защиты. Но эти кадры мы сняли, так сказать, скрытой камерой, без оператора. Перед тем как начался рейд. И кадры говорят сами за себя.

Пусть посетителей не так много, но практически все они без масок.

Из разговора корреспондента "Вести:Приморье" с продавцом на рынке:

- Заболеть не боитесь

- Нет. Я работаю без маски, пользуюсь общественным транспортом и ничего, до сих пор не заболела. Я не понимаю того, чего не понимаю. Я не собираюсь выполнять то, чего не понимаю

На открытом пространстве покупателям это не запрещается, но продавцы торговлю должны вести исключительно в средствах индивидуальной защиты. И не важно на улице стоит ваш прилавок или же в крытом павильоне.

Многие нарушители сетуют, якобы на отсутствие средств защиты в свободной продаже. Готовясь к съёмке мы изучили рынок: маски в наличие есть во всех аптеках. Цена варьируется от 10 до 15 рублей, а приобрести их можно ещё дешевле.

Вот несколько объявлений из интернета: Упаковка 50 штук. Средняя цена 4,5. Есть предложения выгоднее. Вот, например, за 179 рублей. Воспользуемся простой арифметикой: 179 / 50 = 3 рубля 58 коп. за одну маску. Согласитесь, смешная цена. Но именно эти копейки могут обезопасить вас = защитить не только от ковид 19, но и от сезонных острых респираторных заболеваний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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