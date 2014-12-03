Руководитель Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн обратился к зарубежной аудитории

Новогоднее обращение 2020 года генерального директора Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна к зарубежной аудитории

1 января 2020 года генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн по радио и в интернете обратился с новогодней речью к зарубежной аудитории.

Ниже приводится полный текст его обращения:

Дорогие друзья!

2020 – это цифра, сулящая удачу и благополучие, по-китайски эти цифры созвучны два раза сказанной фразе «люблю тебя». В канун Нового 2020 года я от имени Медиакорпорации Китая хотел бы поздравить вас с Новым годом!

История человечества складывается из череды мгновений, многие мгновения 2019 года уже запечатлелись в доброй памяти. 1 октября мы торжественно отметили 70-летие Китайской Народной Республики. Благодаря документальному сериалу «Шагаем по великому пути», видео с парада в прямом эфире в сверхчетком изображении 4K «Здесь и сейчас: военный парад-2019», подготовленными Медиакорпорацией Китая на разных языках, вы, дорогие друзья, приняли участие в настоящем «торжестве аудиовизуального ряда», вместе с нами разделив перипетии непростой истории Нового Китая за 70 лет. Я лично получил искренние поздравления от многих друзей со всего мира. Так, в своем электронном послании итальянский китаевед Франческо Марингио отмечает: «Хочу поздравить вас с блестящими достижениями, достигнутыми Новым Китаем за 70 лет. Думаю, что у китайского народа есть все основания для гордости».

В прошлом году мы старались «ловить» каждое яркое мгновение продвижения Китая вперед по намеченному пути, чтобы показать миру правдивый, многогранный и полный образ Китая в новую эпоху. Используя формат связи 5G, разрешение 4K/8K, искусственный интеллект и другие технологии и форматы связи, мы с успехом провели репортажи с таких важных событий, как Форум высокогоуровня по международному сотрудничеству «Один пояс и один путь», Межцивилизационный диалог Азии, торжества по случаю 20-летия возвращения Аомэня под юрисдикцию Китая и др. Мы подготовили подборки короткометражных видео на разных языках – «Любимые выражения Си Цзиньпина», «Если бы национальные сокровища могли говорить»,которые распахнули перед вами окно для углубленного понимания древней истории и культуры Китая, а также его ценностей и идеалов в новою эпоху. Мероприятие для нашей зарубежной аудитории «Вперед вместе с Китаем», креативная мультимедийная акция «Мы вместе», а также наши «раскрученные медийщики», вещающие в сети на разных языках, способствовали тому, что многие из наших друзей стали настоящими «фанатами Китая».

Прошло лишь 2 года с момента образования Медиакорпорации Китая, но мы уже глубоко осознали, что в нынешнюю эпоху Интернета того, кто не стремится вперед, - ждет откат, а медленное продвижение – это тоже регресс. Твердо запомнив завет председателя Си Цзиньпина «на основе правильного подхода стремиться к инновации, надлежащим образом создавать и использовать новые медиа и новые платформы информационного распространения», мы придерживаемся развития за счет инноваций и ускоренными темпами стремимся к тому, чтобы стать первоклассным мировым ведущим медиа нового типа. В уходящем году мы разработали и запустили единственную в Китае ведущую государственную медиа-лабораторию по производству и распространению аудиовизуального контента сверхвысокого разрешения; приложили максимум усилий для создания новой аудиовизуальной медийной базы автономного управления – новой медийной площадки 5G«Яншипинь» («Видео-контент Медиакорпорации»); полностью запустили обновленную версию вещания с учетом более эффективного развития, представив более 200 рубрик и программ высого качества, чтобы четкий звук и яркий видеоряд наших программ смог поразить аудиторию и полюбиться ей.

Всесторонний, объективный и справедливый подход в освещении актуальных общемировых проблем – это непреложное правило в нашей работе, которого мы строго придерживаемся. Будучи крупнейшей мировой международной медийной структурой, на основе открытости и с позиций сотрудничества мы ведем равноправный диалог с коллегами из Китая и со всего мира. В 2019 году мы поддерживали постоянное общение с коллегами более 150 мировых СМИ, включая «Ассошиэйтед Пресс», агентство «Рейтер», «Франс Пресс» и BBC, укрепив взаимопонимание и расширив круг наших друзей.

Однако я с сожеланием замечаю, что некоторые обладающие заметным влиянием западные СМИ по неизвестным причинам, рассказывая о важных событиях в Китае, проявляют «произвольную слепоту», выдают новости, основанные на обрывочных сведениях, сплетнях и ложных слухах. Это приводит к грубым искажениям правды и фактов, а некоторые новостные сообщения похожи на вымыслы из разряда художественной прозы. Мы считаем, что факты – это основа информационного распространения, если рассказывать о событиях, исходя из домыслов, путать выпуск новостей с написанием романа, это нанесет серьезный урон по степени общественного доверия любого СМИ. Поэтому предостережение о необходимости придерживаться профессиональной этики адресовано всем тем, кто руководит медиа-структурами.

Английский писатель 18-го века Уильям Хэзлитт сказал ставшую крылатой фразу: «Предубеждение – дитя невежества». С учетом сложной и изменчивой международной обстановки стремление к правде и искоренение предубеждений обладают огромной ценностью! Медиакорпорация Китая продолжит придерживаться объективного и справедливого подхода в информационном распространении, чтобы донести до международного сообщества голос правды, основанной на фактах, голос справедливости!

Китайский поэт династии Тан Чжан Цзюлин написал такие строки: «Родственные души не знают расстояний, и тысяча ли для них не преграда!» То, что мы встретились на этой Планете – это само по себе судьба. Так, когда я был в Бразилии и Аргентине, мне было радостно видеть цветы якаранды и бугенвиллии, такие же есть и в китайской провинции Гуандун, где я работал, я слышал такие же как и в Китае крики пересмешников; в Италии и Испании я вместе с коллегами пробовал сладкое вино, такое же у нас дома делают из клейкого риса, ел ломтики ветчины…… понятие «глобальная деревня» я ощутил так конкретно и близко! Поэтому для людей из одной «деревни» нет причин для того, чтобы они не общались друг с другом, не вели бесед, не обменивались мыслями. Я полностью уверен, что в медиаобщении надо избавиться от отчуждения и предубеждений, чтобы как можно больше малознакомых и посторонних людей становились близкими друзьями.

2020 год будет решающим в полном достижении среднезажиточного общества в Китае, это также и год окончательного преодоления нищеты в нашей стране с населением 1,4 миллиардов человек. Медиакорпорация Китая, исходя из профессиональных ориентиров стремления к совершенству и идеалам в работе, будет вести хронику эпохи, чтобы рассказать вам еще больше историй, произошедших в Китае и в мире, чтобы предоставить еще больше позитивной энергии продвижению к созданию глобального сообщества единой судьбы.

Пусть в 2020-м в мире восторжествует любовь!

Желаю счастья Китаю, нашему миру и всем вам!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]