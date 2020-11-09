Ругаются, матерятся и проходят мимо: ситуация в Артеме возмутила горожанина

Мощный циклон, который обрушился на Приморье, внес коррективы в жизнь жителей края. Несколько суток без света и тепла остаются тысячи квартир и домов, сообщают «Вести:Приморье».

Житель Артема, решил рассказать нам о ситуации, с которой ему пришлось столкнуться. Автор поста уточнил, что проживает в доме на улице Фрунзе. Решил помочь тем, кто сейчас круглосуточно работает над восстановлением электричества в городе и уборке поваленных и спиленных деревьев и веток. Так, мужчина пояснил, что выйдя на улицу и приступив к работе не нашел поддержки.

«Начал убирать поваленные деревья и ветки, складывая в кучу. Живу здесь много лет, понимаю, что нужно набраться терпения и с пониманием отнестись к ситуации. Я тоже, как и многие, оказался в сложной ситуации. Без света, тепла и воды. Но ведь навести порядок там, где живешь, под силу многим. Оказалось, что гораздо легче лежать на диване и ныть, что все плохо, и никто работать не хочет. Лишь пишут в пабликах, матерятся и ругаются. А сами ничего не делают. Многие, кто проживает в доме и даже те, кто рядом, прошли мимо, посмотрели, улыбнулись и ушли. Некоторые остановились и сняли видео того, как работаю. Обращал внимание, мужики входили на балкон, покурить, наблюдали за нами. На этом их работа закончилась. Люди выходили с пакетами мусора, через ветки лезли к бакам, хаяли всех на чем свет стоит, и продолжали пробираться. Однако никто не взял ни одной ветки и не донес ее до общей кучи.

К чему мы катимся. Лишь один мужик подошел и предложил помощь. Сказал, сейчас привезу пилу, распилим, вывезу. Я, конечно, согласился. Вот так и работали вдвоем. А диванным нытикам просто хотим передать привет. Начните менять мир с себя», пишет автор.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали о другой ситуации, которая также произошла в Артеме. Диванным нытикам дали ответ жители Артема. Люди вышли на организованный внезапно субботник, чтобы расчистить территорию от упавших веток и поваленных деревьев.

В ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных кострукций, обрывы линий электропередач. Из-за циклона, пришедшего в край, больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС.

В Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с прохождением циклона.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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