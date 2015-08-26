Диванным нытикам дали ответ жители Артема

Последние несколько дней жители Приморья только и говорят, что непогода устроила настоящее испытание для граждан. Люди в панике, в домах нет электричеств, воды и тепла. Кто-то понимает, нужно набраться терпения, кто-то пишет в паблики, ругая и ругаясь, при этом, сам не хочет предложить свою помощь. Однако есть те, кто услышал и откликнулся. Так поступили жители Артема, о которых рассказало в одном из аккаунтов руководство детского сада, сообщают «Вести:Приморье».

"В 21-ом саду, что на улице Бабушкина, порядка 70 человек вышли на субботник. Уже 13 часов, но люди еще не разошлись. Задействовано 3 грузовика. Люди несли с собой перчатки, пилы, топоры. Шли целыми семьями. Самыми маленькими участниками были трехлетние Тырин Максим, Працкевич Полина, Остапенко Сережа и другие дети. Самому старшему участнику - 76 лет. В субботнике приняли участие и бывшие выпускники детского сада. Самые активные участники - семьи Лепешкиных, Малюкиных, Бондаренко, Литовченко, Букаревых, Слабоспицких, Дедюк, Болдаковых, Тыриных, Заика, Остапенко, Працкевич, Хохловых, Алекминских, Громик и многие другие. Отдельная благодарность Алексею Москвину за помощь в организации субботника. Как сказала одна из жительниц нашего микрорайона: "Я такой сплоченности лет 30 точно не видела", пишет автор поста.

Кстати, именно глава Примгидромета в интервью «Вести:Приморье» рассказывал, что подобной стихии в крае не наблюдалось около 30 лет.

Напомним, что в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных кострукций, обрывы линий электропередач. Из-за циклона, обрушившегося на край, больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС.

В Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с прохождением циклона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru