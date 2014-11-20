«Пацаны, вы чего, я ж блондинка»: девушка рассказала о дорожной неловкости во время ледового дождя

Пост «вселенской благодарности» опубликовала в одном из приморских пабликов жительница Уссурийска, сообщают «Вести:Приморье».

«Сегодня вечером поехала за дочерью на занятие. И как натуральная блондинка на приусе-пузотёрке решила покорить сугроб на обочине, который навалила спецтехника... Здравый смысл кричал мне - Оксана, не надо!!! Но нет же... Кароч... Села днищем на сугроб. Основательно... Ещё для серьёзности несколько раз пыталась с разгона заехать... Итог - полное погружение в снежный плен... Минут 10 я сидела в машине, обдумывая, кого бы мне вызвонить? А мимо проносились автомобили... Пока не остановился настоящий рыцарь на Note... Я открыла окно, намеревавшись жестами показать - проезжайте, я тут надолго, когда он мне крикнул - давай толкну!!! И тут я поняла - вот он, мой спаситель!!! Естественно согласилась. Больше помощи ждать было неоткуда... Мозг блондинки заблокировал все возможные решения проблемы. Парень припарковался. Затем, откуда ни возьмись, появился его товарищ, и они вдвоём пытались вытолкать авто... но я-то упорно его загоняла в сугроб, так что двоим парням не удалось его вытолкать. Но они были упрямы и решили вытянуть меня троссом. Спросив, есть ли у меня трос - получили логичный ответ - пацаны, вы чего? Я ж блондинка, откуда у меня трос?... И вообще у меня багажник 2 дня замёрз и не открывается!!! Поржав с меня, парни откопали из-под коробок в багажнике свой трос и вытащили-таки блондинку из снежного плена. Если вы это читаете, парни, вы мои герои. Печаль... Дорога ложка к обеду... Очень хочу чтобы парни, помогавшие мне, увидели пост благодарности». Так описала ситуацию автор поста.

В комментариях отметили, что мир не без добрых людей и встречаются те, кто бескорыстно готов помочь, прийти на выручку. Наверное, такому отношению к жизни этих парней научили родители.

«Рассказала историю, как далеко не блондинка !!!! Парни молодцы !!!! Удачи всем на дорогах», «Весёлая вы дама», «Неперевелись ещё БОГАТЫРИ в Русских селениях!», «в свою очередь тоже хочу выразить благодарность всем замечательным людям, которые в настоящее время способны на бескорыстную помощь. пусть и мелочи, но они стоят многого. сегодня на вокзальной дамбе во дворе молодой парнишка помог вытолкать из снега мою авто, а также авто ещё одной девушки. глубокое уважение таким парням, а также его родителям, которые правильно воспитали!!!», «Красавцы».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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