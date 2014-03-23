Новые «методы и формы» дорожного движения планирует внедрить ГИБДД

Строительство ограждений для разделения транспортных потоков, создание пешеходных переходов и специальных зон смогут повлиять на снижение уровня смертности на дорогах РФ. Такое мнение в беседе с журналистами выразил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников, сообщают «Вести:Приморье».

«Мы понимаем, что инструментарий, который сегодня применяется, он эффективность свою показал. Надо [внедрять] новые методы и формы. Надо разделять транспортные потоки. Ограждения — это очень эффективный метод. Это канализировать походы пешеходов на улице, это создание новых пешеходных переходов, это создание пешеходных зон, которых практически нет, тротуаров», — приводит РИА «Новости» слова Черникова.

По его словам, последние выводы специалистов показали, что один из показателей смертности на дорогах напрямую зависит от количества транспортных средств. Так, например, во время первой волны коронавируса смертность снизилась на 20%. Это необходимо учитывать, чтобы понимать, как добиваться снижения смертности при увеличении интенсивности потока, добавил собеседник агентства, отмечает ura.ru.

Отметим, по данным пресс-службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю в Приморье за сутки (на 24 ноября) зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествий.

В полицию поступили сообщения о 89 автоавариях с материальным ущербом и 4 – с пострадавшими. Погибших нет, 5 человек травмированы. Повреждено 177 транспортных средств.

В целом по причине нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств в крае произошло 74 ДТП, преобладают: несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.

Среди населенных пунктов аварийно опасным городом остается Владивосток (66 ДТП).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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