Стать чиновником и получить субсидию на недвижимость станет проще

Минэкономразвития предложило резко сократить число документов, необходимых для поступления на госслужбу, а также для получения чиновниками пенсий и субсидий на недвижимость, сообщают «Вести:Приморье». Об этом говорится в проектах постановлений правительства.

«Чтобы получить субсидию на покупку недвижимости — одну из льгот, которая полагается чиновникам со стесненными жилищными условиями, — надо собрать 17 различных справок. Министерство предлагает сократить их число до двух», — пишут «Известия». Таким же образом необходимо поступить и при оформлении страховой пенсии (с семи до двух документов), а также пенсии за выслугу лет (с 10 до двух справок).

Кроме того, в Минэкономразвития предложили сократить перечень документов, которые кандидат в чиновники должен подать в бумажном виде. Сейчас в этом списке 22 различных справки, а останется всего лишь восемь. «Законопроект позволит создать более удобные условия реализации права россиян при поступлении на гражданскую службу, предусматривая возможность получать часть сведений посредством межведомственного взаимодействия», — отмечается в пояснительной записке. Таким образом, россиянам будет проще стать чиновником.

Напомним, в одном из конкурсов «Лидеры России 2020» приняли участие управленцы из Приморского края. Девять человек стали участниками суперфинал конкурса. Ранее за победу боролись 30 жителей края. Восемь из них получили право представлять регион на заключительном федеральном этапе.

По словам заместителя директора департамента информационной политики Приморского края Екатерины Века, участие в суперфинале – это еще одна возможность заявить как о себе – опытном и эффективном управленце, так и о своем регионе, найти единомышленников, готовых внести свой вклад в его развитие.

«Считаю своей ключевой миссией на госслужбе – сделать так, чтобы власть была более открытой и отзывчивой к людям, чтобы приморцы не просто узнавали о том, какую работу ведут “чиновники”, но и были причастными к развитию своего региона – участвовали в публичных мероприятиях, реализации социально значимых проектов, давали обратную связь и знали, что их слышат. Я и моя команда стремимся к тому, чтобы приморцы оставались в родном крае, видели здесь перспективы и все необходимое для комфортной жизни и работы», – отметила финалист.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]