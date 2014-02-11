Межрегиональное сотрудничество помогает: Сахалин пришел на помощь медикам Приморья

Тонну свежей непотрошеной горбуши, выловленной в Охотском море, получили волонтеры Владивостокского городского отделения Партии от коллег из Северо-Курильского городского округа Сахалинской области. Замороженная рыба в течение одних суток доставлена в поликлиники Владивостока, она пополнит рацион медиков, работающих в сложных условиях коронавирусной инфекции.

Горбушу получили медики пяти владивостокских медицинских учреждений: поликлиник №1,2,3,6, расположенных на улицах Леонова, Котельникова, Комсомольской, Черемуховой. А так же сотрудники КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №3» на Светланской. Рыбу также доставили в краевую детскую психиатрическую больницу.

Поддержать приморских медиков помогли единороссы, руководители рыбодобывающих и торговых организаций Сахалина, депутат Заксобрания Северо-Курильского городского округа Сахалинской области, директор ООО " Азимут" Павел Геннадьевич Шакун и директор ООО "Гранис" Татьяна Леонтьевна Кузьмич.

Как отметил глава владивостокских единороссов Александр Щербаков, Омега-3 – ненасыщенные жирные кислоты, как известно, помогают укреплять иммунитет, предотвращать заражение и облегчить течение COVID-19.Омега-3 кислоты содержатся в рыбе, особенно много их в рыбе северных морей.

«Мы рады, что партийное межрегиональное сотрудничество помогает не только в реализации партийных проектов повышения уровня жизни на Дальнем Востоке, но и в таком важном деле, как борьба с пандемией. Медики, младший медперсонал и их семьи будут более защищены перед лицом грозной инфекции. Огромное спасибо нашим товарищам с Сахалина»,- поблагодарил коллег Александр Щербаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]