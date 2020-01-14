В Приморье будет создан дополнительный резерв источников электроснабжения

Энергетика Приморья имела нормативную степень защиты, однако защитить ее полностью от беспрецедентного природного явления, обрушившегося на регион в конце ноября, было практически невозможно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. О том, какие выводы будут сделаны после «ледяной» ЧС, рассказала в ходе брифинга в пятницу, 4 декабря, заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко.

По словам зампреда Правительства края, чрезвычайная ситуация вывела из строя более 150 линий электропередач разного класса напряжения, в том числе те магистрали, которые питают Владивосток, было повалено более 600 опор.

«Это и привело к отключению насосных станций и центральных тепловых пунктов во Владивостоке и Артеме. Эти объекты относятся ко второй категории, оборудованы резервным вводом электропитания, они прошли паспортизацию Ростехнадзором. Но они были лишены каких-либо источников электроэнергии, поэтому их и подключали к дизель-генераторам. Нужно было экстренно принимать меры», – подчеркнула Елена Пархоменко.

Всего отключенными оказались более 180 тысяч человек во Владивостоке, Артеме, Хасанском, Михайловском, Яковлевском районах.

Она отметила, то количество льда, которое оказалось на проводах, столбах и вышках ЛЭП, многократно превышало допускаемую нагрузку, что и приводило к обрывам и падениям.

«Сейчас Правительство вместе с энергетиками анализирует проделанную работу, и можно сказать, что сетевые компании вместе с МЧС, лесниками отработали слаженно, мобилизовав максимально свои ресурсы, справившись с масштабными разрушениями в относительно короткий срок. Уже сейчас понятно, что такую защиту просто невозможно было предусмотреть», – обозначила Елена Пархоменко.

Сейчас, по словам зампреда, когда основные повреждения устранены, ключевая задача – создать дополнительный резерв, который хоть и не предусмотрен по законодательству, но жизненно необходим. На эти цели предполагается привлечь средства краевого и федерального бюджетов. Прежде всего – на приобретение дополнительных источников питания для объектов жизнеобеспечения.

«Эти третьи источники электроснабжения, которые мы, возможно, еще 50 лет не включим, но они должны быть на месте. Работаем с заводами по изготовлению оборудования опор ЛЭП, пересматриваем и инвестпрограммы, чтобы включить дополнительные мероприятия по замене линий, усиленный мониторинг сетей. Пример –линия на Хасан. К ней не везде можно подойти, но необходимо сделать так, чтобы в чрезвычайной ситуации бригады могли быстро обнаружить аварию и устранить ее», – пояснила она, добавив, что данные мероприятия рассчитаны не на один год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]