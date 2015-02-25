Новости Общество
Вчера, 22:30

Президент заявил о планах перевода всех госуслуг в цифру

Президент заявил о планах перевода всех госуслуг в цифру

Миллиарды рублей пойдут на перевод госуслуг в электронный формат - большинство будет оказываться автоматически. Об этом заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Российскую газету".

"Миллиарды рублей будут направлены только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат фактически всех государственных услуг. Большинство из них будут оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации у человека, в так называемом проактивном режиме", - сообщил Владимир Путин.

Так, если в семье рождается ребенок, системы сами оформят необходимые справки и документы, в том числе на выдачу материнского капитала.

"Так механизм госуслуг должен работать в современном мире. И в короткие сроки мы должны его запустить", - подчеркнул президент.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме