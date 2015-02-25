Президент заявил о планах перевода всех госуслуг в цифру

Миллиарды рублей пойдут на перевод госуслуг в электронный формат - большинство будет оказываться автоматически. Об этом заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Российскую газету".



"Миллиарды рублей будут направлены только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат фактически всех государственных услуг. Большинство из них будут оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации у человека, в так называемом проактивном режиме", - сообщил Владимир Путин.

Так, если в семье рождается ребенок, системы сами оформят необходимые справки и документы, в том числе на выдачу материнского капитала.

"Так механизм госуслуг должен работать в современном мире. И в короткие сроки мы должны его запустить", - подчеркнул президент.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]