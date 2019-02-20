«Мороженки» открыли сезон массовым заплывом на "Маяке"

В Приморье любители «похолоднее» открыли новый сезон, сообщают «Вести:Приморье».

Вода в море достигает лишь 3-х градусов тепла. Но это не останавливает тех, кто любит здоровый образ жизни и холодную воду. Так, во Владивостоке в районе Токаревской кошки, на Маяке", два десятка смельчаков утром устроили свой заплыв. Мороженки были на высоте, зашли в воду первыми, а вышли из воды в числе последних.

«Открыли новый моржовский сезон 2020-2021 массовым заплывом на маяке. Неожиданно пришло около 20 смельчаков-любителей холодной воды. Заплыв проходил в 10 утра при температуре воздуха минус 3, воды плюс 3. Переплавать Мороженок никому не удалось. В воду мы зашли первыми, а вышли последними. Ещё и минут 10 позировали для фото на берегу. Интересный получился опыт и очень круто смотреть на заплыв с высоты птичьего полёта», пишет автор поста в одном из приморских пабликов.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, фотография «мороженки» на ледяном троне бьет рекорды по количеству просмотров в Сети.

Напомним, что неформальный клуб любительниц зимнего плавания Владивостока появился несколько лет назад. Движение стало популярным не только в соцсетях, ледовыми заплывами заинтересовалось и СМИ. Так сюжет "Вести:Приморье" "Горячие приморские «мороженки» покорили интернет" посмотрели более 100 тысяч подписчиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]