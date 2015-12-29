«Запрет на срок до 72 часов»: МВД ужесточит контроль над водителями

МВД России предлагает радикально ужесточить контроль за машинами с неработающими фарами, неисправными тормозами, дворниками или стоп-сигналами, сообщают «Вести:Приморье».

«Подготовленный МВД законопроект вносит изменения в законы «О безопасности дорожного движения», «О госрегистрации транспортных средств» и «О техническом осмотре», — говорится в сообщении. Об этом пишет «Коммерсант».

Ведомство предлагает при выявлении на дороге неисправного автомобиля запретить водителю им пользоваться на срок до 72 часов. По данным газеты, на автомобилиста оформят протокол по статье 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена…», а также приостановят действие диагностической карты.

Отмечается, что если в темное время суток не работают фары, инспектор ГАИ запретит водителю ехать дальше, в менее серьезных ситуациях ему разрешать доехать до места ремонта. У автомобилиста есть 72 часа, чтобы устранить поломку и пройти внеочередной техосмотр, где проверят устранение неисправности. После этого запрет снимается автоматически.

«Если автомобилист не уложился в срок, у него изымут свидетельство о регистрации (СТС): машину нельзя поставить на учет, внести изменения в документы и так далее. Порядок изъятия (и возврата) документа опишут в постановлении правительства», — добавляется в сообщении.

Планируется, что законопроект до конца года внесут в Правительство, а затем в Госдуму. Вступить в силу он может через год после публикации.

Сейчас при выявлении неисправностей тормозов и рулевого управления водителю грозит штраф в 500 рублей, а сам автомобиль эвакуируют.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]