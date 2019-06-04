Экологическая тропа появилась в «Черных скалах» Дальнегорска

6-километровую экологическую тропу оборудовали специалисты краевого предприятия «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» в Дальнегорском городском округе Приморья в лесничестве «Черные скалы», сообщают «Вести:Приморье».

Мероприятия реализовано в рамках реализации регионального проекта «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае» национального проекта «Экология», отмечается на сайте правительства края.

Как сообщил руководитель предприятия Сергей Москалец, экологическая тропа включает проходящий по лесу отрезок и отрезок на побережье Японского моря. На всем ее протяжении оборудованы информационные стенды, рассказывающие о биологических видах, населяющих территорию, и смотровые площадки, с которых можно любоваться видами и, если повезет, наблюдать диких животных. Также на объекте предусмотрена инфраструктура, предназначенная для кратковременного отдыха посетителей – можно согреться, перекусить и выпить горячего чаю.

«Объект круглогодичный, посещать тропу можно и летом, и зимой. Мы предусмотрели подкормочные площадки для копытных животных. Это повышает вероятность того, что посетители смогут этих животных увидеть. Наши первые гости, которые прогулялись по тропе в тестовом режиме, уже замечали и оленей, и кабанов. А ранее прямо на берегу моря наблюдали краснокнижного горала», – рассказал Сергей Москалец.

Пока посещение проводится самостоятельно, но в дальнейшем планируется привлечь к работе экскурсоводов.

В конце ноября в Дальнегорске побывали специалисты краевого агентства по туризму и Туристско-информационного центра Приморья. Специалисты оценили турпотенциал территории.

«Дальнегорский городской округ, хоть и находится относительно далеко от краевого центра, представляет собой очень интересный комплексный туристический объект. Хочется отметить удобную логистику – с городом есть регулярное авиасообщение, также есть гостиницы. В городском музее собрана уникальная коллекция минералов, некоторые из образцов внесены в Книгу рекордов Гиннесса. В городе находится единственная на Дальнем Востоке узкоколейная железная дорога. Живописны природные достопримечательности – Николаевские пещеры, кекур Два брата. Что касается новой экотропы “Черные скалы”, то это один из немногих настолько хорошо оборудованных объектов на территории региона – есть удобные подъезды, видовые площадки и прочая инфраструктура. Можно сказать, что в округе появился еще один достойный туристический объект», – подчеркнули в ТИЦ.

В ближайшее время будет разработана и опубликована туристическая карта Дальнегорска, которая сделает посещение этого места максимально полезным и интересным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]