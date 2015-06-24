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Светодиодные повторители появятся на светофорах Владивостока

Светодиодные повторители появятся на светофорах Владивостока

Источник фото: vlc.ru

Для привлечения дополнительного внимания автомобилистов светофоры Владивостока оборудуют дополнительной подсветкой. Первый такой объект появился на пересечении улиц Суханова и Уборевича, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Вчера, 16 декабря, специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» приступили к монтажу светодиодной подсветки на светофоре в районе пересечения Суханова и Уборевича. Полностью завершить все работы планируется сегодня днём.

«Светодиодные ленты располагают вдоль стойки светофора и над проезжей частью. Особое внимание такие светофорные объекты привлекают в тёмное время суток, так как издалека видно, что впереди находится регулируемый пешеходный переход», - прокомментировали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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