Объявление мужчины решила взять «на заметку» сильная половина человечества
В одном из приморских пабликов опубликовано объявление, которое сильная половина человечества, проживающая в крае, хочет взять на заметку, сообщают «Вести:Приморье».
Так, мужчина оставил пост, в котором объяснил, что заказал через интеренет к празднику подарок жене в виде золотых серег и дорогих духов известного бренда. Однако содержимое посылки слегка удивило. По мнению автора поста, вместо заказанных товаров мужчина обнаружил два спиннинга и стульчик для рыбалки.
Многие, конечно, в комментариях паблика с чувством юмора отнеслись к решению мужчины. Другие, наоборот, поверили и рассказали свою историю о том, как их обманули при заказе товара онлайн.
«И бывает же такое».
«Адрес, телефон!!! Хочу тоже заказать».
«Ты лучше скажи где заказывал».
«Ловко придумано».
«Аналогично, только были заказаны вещи, прислали тряпки, я нашла отзывы, там была ссылка на жалобу, на отправителя, уж я им мозг вынесла!!! Деньги вернули, до сих пор не верю».
«Жена наверно блондинка блондинка верит до сих пор».
Напомним, полиция Приморского края постоянно предупреждает жителей о действиях мошенников, которые пытаются различными способами ввести жертву в заблуждение и оставить без средств.
Как показывает практика, существует достаточное количество распространенных схем мошенничества, посредством которых граждане лишаются своих сбережений: «Обман по телефону», «SMS-просьба о помощи», «Телефонный номер-грабитель», «Выигрыш в лотерее», «Простой код от оператора связи», «Штрафные санкции и угроза отключения номера», «Ошибочный перевод средств», «Услуга».
Также в полиции края предупреждают, заказывайте товар только с проверенных сайтов, которые многолетней работой заслужили доверие пользователей.
Полиция Приморья обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность, незамедлительно сообщать о совершенных либо готовящихся преступлениях в органы внутренних дел. Своевременное информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.
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