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Объявление мужчины решила взять «на заметку» сильная половина человечества

Объявление мужчины решила взять «на заметку» сильная половина человечества

Источник фото: pixabay.com / dpskontrol125rus

В одном из приморских пабликов опубликовано объявление, которое сильная половина человечества, проживающая в крае, хочет взять на заметку, сообщают «Вести:Приморье».

Так, мужчина оставил пост, в котором объяснил, что заказал через интеренет к празднику подарок жене в виде золотых серег и дорогих духов известного бренда. Однако содержимое посылки слегка удивило. По мнению автора поста, вместо заказанных товаров мужчина обнаружил два спиннинга и стульчик для рыбалки.

Многие, конечно, в комментариях паблика с чувством юмора отнеслись к решению мужчины. Другие, наоборот, поверили  и рассказали свою историю о том, как их обманули при заказе товара онлайн.

«И бывает же такое».

«Адрес, телефон!!! Хочу тоже заказать».

«Ты лучше скажи где заказывал».

«Ловко придумано».

«Аналогично, только были заказаны вещи, прислали тряпки, я нашла отзывы, там была ссылка на жалобу, на отправителя, уж я им мозг вынесла!!! Деньги вернули, до сих пор не верю».

«Жена наверно блондинка блондинка верит до сих пор».

Напомним, полиция Приморского края постоянно предупреждает жителей о действиях мошенников, которые пытаются различными способами ввести жертву в заблуждение и оставить без средств.  

Как показывает практика, существует достаточное количество распространенных схем мошенничества, посредством которых граждане лишаются своих сбережений: «Обман по телефону», «SMS-просьба о помощи», «Телефонный номер-грабитель», «Выигрыш в лотерее», «Простой код от оператора связи», «Штрафные санкции и угроза отключения номера», «Ошибочный перевод средств», «Услуга».

Также в полиции края предупреждают, заказывайте товар только с проверенных сайтов, которые многолетней работой заслужили доверие пользователей.

Полиция Приморья обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность, незамедлительно сообщать о совершенных либо готовящихся преступлениях в органы внутренних дел. Своевременное информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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