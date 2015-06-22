Все, что осталось от авто: страшная авария произошла на трассе

В Приморье за минувшие сутки произошли 70 автоаварий, сообщают «Вести:Приморье»

Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, за минувшие сутки на территории Приморья зарегистрировано 70 автоаварий.

Так, в дежурную часть отдела МВД России по Михайловскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, случившемся около 4 утра на 627 км автодороги «Хабаровск-Владивосток».

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь, Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Установлено, что 37-летний водитель автомашины марки Isuzu Fargo, двигаясь со стороны Хабаровска в направлении Владивостока, совершил наезд на припаркованное на обочине транспортное средство c полуприцепом Freightliner Century Class.

В результате автоаварии водитель Isuzu Fargo скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда медиков. Его 41-летний пассажир госпитализирован в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.

54-летний водитель тягача привлечен к административной ответственности по ст. 11.23 КоАП РФ (Управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей).

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом проводится поверка. Назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

За минувший вторник в полицию поступили сообщения о 70 дорожно-транспортных происшествиях: 64 – с материальным ущербом, 6 – с пострадавшими. 1 человек погиб, 6 – травмированы. Повреждено 136 транспортных средств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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