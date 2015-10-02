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В Приморье "Тойота Корона" улетела в кювет

В Приморье "Тойота Корона" улетела в кювет

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Две автомобильные аварии со смертельным исходом произошли в Спасском районе и Уссурийском городском округе в минувшие сутки.

Как сообщает "Вести: Приморье со ссылко на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, одна из них произошла в районе 25 км автодороги «Хабаровск-Владивосток-с.Аненка-с.Александровка-с.Чкаловское». Там зарегистрирован съезд в кювет легкового автомобиля с его последующим опрокидыванием. За рулем "Тойота Корона" находился 29-летний мужчина. Водитель скончался на месте происшествия. Погибший обучение на право управления транспортным средством не проходил, при движении не был пристегнут ремнем безопасности.

Всего за прошедшие сутки в полицию поступили сообщения о 61 дорожно-транспортном происшествии: 51 - с материальным ущербом, 10 – с пострадавшими. 2 человека погибли, 9 - травмированы. Среди пострадавших 3 несовершеннолетних. Повреждено 112 транспортных средств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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