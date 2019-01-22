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«Работают быстро»: о «предприимчивых» ребятах на белой машине предупреждают автовладельцев

«Работают быстро»: о «предприимчивых» ребятах на белой машине предупреждают автовладельцев

Источник фото: s.auto.drom.ru / dpskontrol125rus

В одном из приморских пабликах жители Владивостока рассказали о «предприимчивых» ребятах, которые скручивают колеса с автомобилей, сообщают «Вести:Приморье».

Автомобилистов предупреждают о молодых людях, которые подъехали на микроавтобусе Toyota Town Ace, и очень быстро сняли колеса с припаркованной машины.

... на Нейбута, 75 двое ребят на старом Таун Айсе белого цвета сняли колеса с авто. Работали очень быстро - податной домкрат, гайковерт. Все очень быстро. Звонили в полицию, пока вызвали, ребята уехали с 4 колёсами. Будьте внимательны,

— обращает внимание автор поста.

В комментариях негативно отнеслись к ситуации.

«А предпринять то сами ни чего не могли? Или номер машины записать».

«Только этого не хватало.».

«Ну тут только выходить и постараться их задержать».

«Вот они себе карму перед новым годом испортили».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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