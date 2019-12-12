Новые штрафы с 2021 года для водителей. Таблица

Штрафы за среднюю скорость, езду без техосмотра и неоплату проезда по платным трассам: какие новые наказания появятся для водителей в 2021 году и сколько они будут стоить.

Проект нового КоАП с учетом всех автомобильных предложений должны доработать в Министерстве юстиции в 2021 году, сообщают «Вести:Приморье».

Сейчас в ведомстве продолжают изучать поступившие идеи относительно новых норм, штрафов и изменений, и по каждой должны дать свою оценку. В правительстве, Минюсте и МВД уже заверили автомобилистов: повышения действующих сейчас штрафов можно не опасаться. Об этом пишет Autonews.

Штраф за превышение средней скорости

Вечный спор между водителями и ГИБДД из-за штрафов за среднюю скорость должен прекратиться после появления в КоАП соответствующего положения. Принцип прост: если водитель оттормозится, например, перед знаком 60 км/час в зоне действия камеры, но в конце подконтрольного дорожным комплексам отрезка вновь разгонится и слишком быстро проедет участок до следующего замера скорости, такому нарушителю придет постановление. Размер штрафов не отличается от наказания при мгновенной фиксации.

Отказ от медосвидетельствования с ребенком в машине

В статью об отказе от прохождения медицинского освидетельствования введена отягчающая часть — наличие в автомобиле несовершеннолетнего. Предполагается, что невыполнение водителем требования пройти тест на состояние опьянения и употребление наркотиков по-прежнему будет наказываться штрафом в 30 тыс. руб. и лишением права на срок от 1,5 до 2 лет. Но если окажется, что в момент задержания такой водитель перевозил в автомобиле несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, нарушителя оштрафуют на 50 тыс. руб., а прав лишат уже на срок от 2 до 3 лет.

Хранение автохлама во дворах

За брошенный во дворах и на улицах автохлам, на языке чиновников «оставленные в нарушение требований благоустройства разукомплектованные и (или) брошенные автомобили», будут предупреждать или штрафовать на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

В Минюсте попытались максимально понятно объяснить, что же считать разукомплектованными автомобилями. Это машины, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренные конструкцией: капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака. И/или отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшее транспортное средство. А вот уточнений о том, сколько должны простоять автомобили, чтобы считаться брошенными, в КоАП пока нет.

Парковка на детских площадках и мойка во дворах

За мойку автомобилей в запрещенных местах, согласно новому кодексу, будут штрафовать на 1 тыс.-2 тыс. рублей.

Появится в КоАП и федеральный штраф за проезд, парковку и остановку на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями — нарушителей ждет ответственность от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей.

За остановку, парковку, проезд по детским игровым и спортивным площадкам выпишут штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. При автоматической фиксации пришлют постановление на 2,5 тыс. рублей.

Езда без ОСАГО и талона техосмотра

Штрафы за езду без прохождения техосмотра действуют и сейчас — за это водителей наказывают на 500-800 рублей соответственно. Однако со вступлением в силу новых норм закона о Техосмотре, штраф за отсутствие талона техосмотра вырастет уже до 2000 рублей. При этом ожидается, что приходить постановления будут в автоматическом режиме — раз в сутки с дорожных камер.

Схожая ситуация и со штрафами с камер за отсутствие полисов ОСАГО. Если в 2021 году все-таки удастся объединить базы страховщиков и МВД и избавиться от ошибок, водители без ОСАГО будут получать штрафы с камер в размере 800 рублей каждый день — о повышении размера штрафа пока речи не идет.

Штраф за просроченные в пандемию права

С 1 января 2021 года прекратит действовать льгота, позволяющая ездить по правам, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно. Указ о продлении возможности ездить по старым правам весной текущего года в 2020 году подписал президент Владимир Путин, чтобы снизить количество личных контактов между гражданами в период пандемии и уменьшить нагрузку на отделения ГИБДД.

Теперь ГИБДД работает по стандартному режиму, а граждан, которые забудут поменять такие водительские удостоверения, начнут штрафовать согласно ч. 1 и 3 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, и передача управления такому лицу): на сумму от 5000 до 15 000 руб. и 30 000 руб. соответственно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]