Мужчина с коробкой на Луговой привлек внимание жителей Владивостока

Добрый мужчина, раздающий хлеб нуждающимся, привлек внимание жителей города, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в одном из приморских пабликов рассказали о добром и отзывчивом горожанине, который бесплатно раздает хлеб нуждающимся. Многие отмечают, что видят его ежедневно на улице Луговой.

У каждого возникли свои предположения по поводу увиденного, однако, большинство жителей Владивостока предположили, человек бескорыстно помогает тем, кто в этом нуждается.

«Спасибо ! Хлеб для нищих, да еще и зимой - уже спасение от голода!».

«Слезы накатываются. Парень, спаси».

«А парню, большой молодец».

«Спасибо большое за такие поступки, парень, и, дай Бог здоровья тебе».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]