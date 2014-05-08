«Замечен в городе»: С надписью на микроавтобусе согласились приморцы
«Счастливый» автобус привлек внимание жителей Уссурийска, сообщают «Вести:Приморье».
Так, одном из приморских пабликов опубликовано фото, которое сделал автовладелец в Уссурийске. Во время проезда по одной из улиц города ему на глаза попалась надпись, которая была написана рукой на пыльном стекле машины. Звучит она так «Счастье есть!».
Многие в комментариях с позитивом отметили, это действительно так, нужно верить даже тому, кто однажды в этом разочаровался.
«Нужно верить!».
«Его не может не быть».
«Птица счастья вовсе не против поклевать зерна с вашей руки. Ее не нужно ловить. Вполне достаточно просто не гнать ее прочь. Вадим Зеланд».
«Женщине для счастья нужна одна вещь...! Но каждый день - новая !».
«Его не может не быть!».
«Птицу счастья надо уметь поймать».
«Счастье есть, но держит дистанцию, зараза!».
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