«Замечен в городе»: С надписью на микроавтобусе согласились приморцы

«Счастливый» автобус привлек внимание жителей Уссурийска, сообщают «Вести:Приморье».

Так, одном из приморских пабликов опубликовано фото, которое сделал автовладелец в Уссурийске. Во время проезда по одной из улиц города ему на глаза попалась надпись, которая была написана рукой на пыльном стекле машины. Звучит она так «Счастье есть!».

Многие в комментариях с позитивом отметили, это действительно так, нужно верить даже тому, кто однажды в этом разочаровался.

«Нужно верить!».

«Его не может не быть».

«Птица счастья вовсе не против поклевать зерна с вашей руки. Ее не нужно ловить. Вполне достаточно просто не гнать ее прочь. Вадим Зеланд».

«Женщине для счастья нужна одна вещь...! Но каждый день - новая !».

«Его не может не быть!».

«Птицу счастья надо уметь поймать».

«Счастье есть, но держит дистанцию, зараза!».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]