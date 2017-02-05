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«Мужик, тебе чего»: владельцы черного кадиллака рассказали о ночном происшествии
В Приморье поведение мужчины в Арсеньеве показалось странным местным жителям, у машины которого его заметили, сообщают «Вести:Приморье».
В одном из приморских пабликов горожане рассказали о том, что неизвестный мужчина привлек внимание тем, что около 40 минут крутился у машины. Затем попросил выйти на разговор хозяина автомобиля. Однако разговора не состоялось. Неизвестный скрылся. Автовладельцы задались вопросом, что было нужно неизвестному, для чего он столько времени провел у автомобиля.
МУЖИК, ТЕБЕ ЧЕГО НАДО? Этот человек сегодня ночью 40 минут ошивался около нашей машины. Потом начал пинать колесо, чтобы сработала сигнализация. Попросил выйти мужа и сбежал. Октябрьская 96! Машина чёрный Кадиллак! Другие машины не трогал. Если кто хотел угнать, то не все так просто, там что-то специальное надо! Катализатор тоже отсутствует! Что хотел? Если нужно, то выйди на связь. Данные можем оставить
, пишет автор поста.
Жители края предположили, мужчина не понимал, что делал. Или, быть может просто не спалось, всякое в жизни случается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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