«Мужик, тебе чего»: владельцы черного кадиллака рассказали о ночном происшествии

В Приморье поведение мужчины в Арсеньеве показалось странным местным жителям, у машины которого его заметили, сообщают «Вести:Приморье».

В одном из приморских пабликов горожане рассказали о том, что неизвестный мужчина привлек внимание тем, что около 40 минут крутился у машины. Затем попросил выйти на разговор хозяина автомобиля. Однако разговора не состоялось. Неизвестный скрылся. Автовладельцы задались вопросом, что было нужно неизвестному, для чего он столько времени провел у автомобиля.

МУЖИК, ТЕБЕ ЧЕГО НАДО? Этот человек сегодня ночью 40 минут ошивался около нашей машины. Потом начал пинать колесо, чтобы сработала сигнализация. Попросил выйти мужа и сбежал. Октябрьская 96! Машина чёрный Кадиллак! Другие машины не трогал. Если кто хотел угнать, то не все так просто, там что-то специальное надо! Катализатор тоже отсутствует! Что хотел? Если нужно, то выйди на связь. Данные можем оставить

, пишет автор поста.

Жители края предположили, мужчина не понимал, что делал. Или, быть может просто не спалось, всякое в жизни случается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru