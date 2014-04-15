«Как в фильме ужасов»: Подъёмник застрял на высоте с мужчиной и ребенком

Мужчина с ребенком застряли на подъёмнике на высоте нескольких метров на одной из баз Владивостока во время катания на лыжах, сообщают «Вести:Приморье». Видео опубликовано в одном из приморских пабликов.

«Всегда боялся этих подъёмников. Житель Уссурийска поехал покататься с дочкой и застрял», - написал автор поста.

Судя по кадрам, видео сняли родители девочки-подростка. Мужчина рассказал о ситуации на камеру в то время, когда они с дочкой уже застряли на подъемнике. Он объяснил, что решили прокатиться еще кружочек, но не вышло, подъемник остановился.

«Решили с дочкой сделать последний кружочек на подъёмнике и застряли. Висим уже 20-30 минут», - рассказал мужчина.

Сотрудники базы отдыха пришли на помощь. Подставили к подъемнику лестницу, по которой спустилась сначала девочка, затем и ее папа. Снизу момент спасения семьи снимала мама. Женщина в волнении просила дочку крепче держаться за лестницу. Девочка смело спустилась. Все закончилось благополучно.

Пользователи соцсетей отметили мужество девочки, которая даже в такой ситуации продолжала улыбаться.

«Я всегда смотрю на эти подъемники и думаю - Божечки какие они не безопасные, как же страшно на них передвигаться. Ни за что не езжу на таком ужасе».

«Это техника, бывает! Ребята быстро среагировали и всем помогли!».

«Напомнил фильм "замерзшие" там тоже люди на подъёмнике застряли».

«Как в фильме ужасов».

«Батя молодец, спокоен, как танк и дочь подбадривает».

«Папа решил дочку приободрить, стал видео снимать. Девочка видно как переживает. А папа её отвлекает как может, на позитиве. Молодец. Мама внизу извелась, по голосу слышно».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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