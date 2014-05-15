Миху из Находки выбросили из окна на пятом этаже

Полгода исправительных работ назначено приморцу за жестокое обращение с домашним питомцем, сообщают «Вести:Приморье».

Мировым судом города Находки рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животным.

Ранее, в дежурную часть ОМВД России по городу Находке поступило сообщение 42-летнего волонтера по защите животных о том, что неизвестный выбросил щенка из окна пятого этажа по улице Спортивной. Полицейские установили личность злоумышленника и обстоятельства происшествия.

Установлено, что 54-летний ранее не судимый приморец, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вернулся вечером домой после посиделок с друзьями и увидел в квартире беспорядок, а также лежащий на полу порванный матрас. Как выяснилось, виновником произошедшего стал его 11-месячный питомец по кличке Миха, которого ранее владелец подобрал на улице. Данные обстоятельства разозлили мужчину: чувствуя свое превосходство над беззащитным животным, в порыве гнева он его избил и выбросил из окна, отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Волонтеры, ставшие очевидцами происшествия, забрали щенка и увезли в ветеринарную клинику. Пес получил тяжелые травмы, но, благодаря экстренной помощи, выжил.

Дознавателем отдела МВД России по городу Находке в отношении приморца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 245 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Жестокое обращение с животными).

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал гражданина виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства из заработной платы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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