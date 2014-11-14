Кинули в багажник и скрылись: В деле о похищении поставлена точка

В Приморском крае вынесен обвинительный приговор группе лиц, признанных виновными в похищении человека и самоуправстве, сообщают «Вести:Приморье».

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 8 жителям города Артема. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия),ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство), ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

По версии следствия, в мае 2017 года один из обвиняемых зная, что у потерпевшего имеется денежный долг в размере 450 тыс. рублей перед общим знакомым, решил заставить его вернуть деньги, отметили в ведомстве.

10 мая 2017 года подсудимые, вооружились ножами, предметом внешне похожим на автомат Калашникова, битой приехали к автомоечному боксу на улице Вокзальная в городе Артеме, где в этот момент находился потерпевший и стали избивать его руками, ногами и битой. Потерпевший пытался оказать сопротивление и скрыться, однако ему не удалось сделать этого. Подсудимые поместили потерпевшего в багажное отделение его автомобиля и переместили на автомобиле на участок местности на улице Куйбышева того же города, где продолжили избиение, принуждая вернуть долг.

Затем обвиняемый, оказывая психологическое давление, сообщил потерпевшему, что принадлежащий ему автомобиль изымается и потребовал написать последнего расписку о наличии у него долга в размере 500 тыс. рублей, однако из-за полученных травм потерпевший не смог написать расписку сам и это сделал за него один из похитителей. Таким образом, автомобиль был неправомерно изъят.

Кроме того, в ходе проведения следственных действий в автомобиле организатора обнаружено и изъято специальное средство для негласного получения информации.

Суд назначил организатору наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет 10 месяцев, другим соучастникам 7 лет 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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