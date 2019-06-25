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Собственникам частных домов могут разрешить «зарабатывать» по-новому

Собственникам частных домов могут разрешить «зарабатывать» по-новому

Минсельхоз поддержал предложение Госдумы легализовать отели в частных домах в сельской местности, сообщают «Вести:Приморье».  Об этом «Известиям» сообщила депутат, член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.

— В курортных городах и природных зонах отдыха традиционно существуют гостевые дома. Однако сегодня граждане, которые предоставляют такие услуги без перевода помещения или земельного участка в соответствующую категорию, нарушают законодательство, — пояснила депутат.

Запрет об использовании жилых помещений для предоставления гостиничных услуг действует в России с 1 октября 2019 года. Сегодня под него попадают 350 тыс. мини-отелей и гостевых домов только в Краснодарском Крае и Крыму, пояснила парламентарий.

Для решения данной проблемы в Госдуме будет создана профильная рабочая группа.

В Совете Федерации также считают необходимым пересмотреть действующие нормы.

— Мы перегнули палку, фактически запретив функционирование малых гостиниц, — считает сенатор Валерий Рязанский. — Посчитали, что раз это жилой фонд, то использовать его можно только по назначению. Но так мы уменьшаем номерной фонд и отбиваем руки людям, которые развивают внутренний туризм.

По словам сенатора, это было неправильное решение, и его надо исправлять.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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