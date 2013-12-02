На законодательном уровне запрещено оказывать гостиничные услуги в квартирах
Статьей 17 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что жилое помещение предназначено для проживания граждан.
Правила пользования жилыми помещениями утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру г. Владивостока, 7 ноября 2019 года Правительством Российской Федерации принято постановление № 1417, в соответствии с которым пункт 4 вышеуказанных правил приведен в соответствие с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, которыми с 1 октября запрещено оказание гостиничных услуг в жилых помещениях МКД (Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 59-ФЗ).
Жилое помещение может быть использовано проживающими в нем на законных основаниях гражданами (наряду с проживанием) для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.
Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.
Таким образом, помимо существовавшего ранее запрета размещения промышленных производств, в жилых помещениях теперь не допускается размещение гостиниц, а в жилых помещения в многоквартирных домах –предоставление гостиничных услуг.
Напомним, что «гостиничные услуги» — комплекс услуг по предоставлению физическим лицам средства размещения и иных услуг, предусмотренных Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными Правительством Российской Федерации, которые предоставляются индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (ст. 1 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»).
Постановление правительства Российской Федерации направлено исключительно на применение Правил пользования жилыми помещениями и не направлено на ограничение прав граждан на аренду квартир.
Изменения вступили в силу 19 ноября 2019 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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