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На законодательном уровне запрещено оказывать гостиничные услуги в квартирах

На законодательном уровне запрещено оказывать гостиничные услуги в квартирах

Фото: ostrovok.ru

Статьей 17 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что жилое помещение предназначено для проживания граждан.

Правила пользования жилыми помещениями утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру г. Владивостока, 7 ноября 2019 года Правительством Российской Федерации принято постановление № 1417, в соответствии с которым пункт 4 вышеуказанных правил приведен в соответствие с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, которыми с 1 октября запрещено оказание гостиничных услуг в жилых помещениях МКД (Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 59-ФЗ).

Жилое помещение может быть использовано проживающими в нем на законных основаниях гражданами (наряду с проживанием) для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.

Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.

Таким образом, помимо существовавшего ранее запрета размещения промышленных производств, в жилых помещениях теперь не допускается размещение гостиниц, а в жилых помещения в многоквартирных домах –предоставление гостиничных услуг.

Напомним, что «гостиничные услуги» — комплекс услуг по предоставлению физическим лицам средства размещения и иных услуг, предусмотренных Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными Правительством Российской Федерации, которые предоставляются индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (ст. 1 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»).

Постановление правительства Российской Федерации направлено исключительно на применение Правил пользования жилыми помещениями и не направлено на ограничение прав граждан на аренду квартир.

Изменения вступили в силу 19 ноября 2019 года.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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